Информация о ценах aster dog (ADOG) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа: $ 0 $ 0 $ 0 Мин 24Ч $ 0 $ 0 $ 0 Макс 24Ч Мин 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Макс 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Рекордный максимум $ 0,00372484$ 0,00372484 $ 0,00372484 Наименьшая цена $ 0$ 0 $ 0 Изменение цены (1Ч) -1,43% Изменение цены (1Д) +0,03% Изменение цены (7Д) +9,57% Изменение цены (7Д) +9,57%

Текущая цена aster dog (ADOG) составляет --. За последние 24 часа ADOG торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ADOG за все время составляет $ 0,00372484, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, ADOG изменился на -1,43% за последний час, на +0,03% за 24 часа и на +9,57% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация aster dog (ADOG)

Рыночная капитализация $ 677,49K$ 677,49K $ 677,49K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 677,49K$ 677,49K $ 677,49K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация aster dog составляет $ 677,49K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ADOG составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 677,49K.