Текущая цена ASSDAQ сегодня составляет 0.00104145 USD. Следите за обновлениями цены ASSDAQ к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ASSDAQ прямо сейчас на MEXC.Текущая цена ASSDAQ сегодня составляет 0.00104145 USD. Следите за обновлениями цены ASSDAQ к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ASSDAQ прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о ASSDAQ

Информация о цене ASSDAQ

Официальный сайт ASSDAQ

Токеномика ASSDAQ

Прогноз цен ASSDAQ

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип ASSDAQ

Цена ASSDAQ (ASSDAQ)

Не в листинге

Текущая цена 1 ASSDAQ в USD:

$0.00104243
$0.00104243$0.00104243
+8.30%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены ASSDAQ (ASSDAQ) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:27:51 (UTC+8)

Информация о ценах ASSDAQ (ASSDAQ) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0.00106486
$ 0.00106486$ 0.00106486
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00106486
$ 0.00106486$ 0.00106486

$ 0.01013732
$ 0.01013732$ 0.01013732

$ 0
$ 0$ 0

+1.00%

+8.29%

-19.26%

-19.26%

Текущая цена ASSDAQ (ASSDAQ) составляет $0.00104145. За последние 24 часа ASSDAQ торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0.00106486, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ASSDAQ за все время составляет $ 0.01013732, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, ASSDAQ изменился на +1.00% за последний час, на +8.29% за 24 часа и на -19.26% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация ASSDAQ (ASSDAQ)

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

--
----

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

999.94M
999.94M 999.94M

999,941,205.525302
999,941,205.525302 999,941,205.525302

Текущая рыночная капитализация ASSDAQ составляет $ 1.04M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ASSDAQ составляет 999.94M, а общее предложение – 999941205.525302. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1.04M.

История цен ASSDAQ (ASSDAQ) в USD

За сегодня изменение цены ASSDAQ на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены ASSDAQ на USD составило $ -0.0005913913.
За последние 60 дней изменение цены ASSDAQ на USD составило $ -0.0008306542.
За последние 90 дней изменение цены ASSDAQ на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+8.29%
30 дней$ -0.0005913913-56.78%
60 дней$ -0.0008306542-79.75%
90 дней$ 0--

Что такое ASSDAQ (ASSDAQ)

Assdaq is a community driven initiative to rival traditional finance by flipping the Nasdaq. It brings like-minded individuals together via memetics and a sense community. It is a project that is not just a meme but actually a movement token. Assdaq's intent is to grab the attention of everyone in the web3 space quickly through its memetics and bring them swiftly together through something everyone can agree on.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник ASSDAQ (ASSDAQ)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены ASSDAQ (USD)

Сколько будет стоить ASSDAQ (ASSDAQ) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов ASSDAQ (ASSDAQ) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для ASSDAQ.

Проверьте прогноз цены ASSDAQ!

ASSDAQ на местную валюту

Токеномика ASSDAQ (ASSDAQ)

Понимание токеномики ASSDAQ (ASSDAQ) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ASSDAQ прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о ASSDAQ (ASSDAQ)

Сколько стоит ASSDAQ (ASSDAQ) на сегодня?
Актуальная цена ASSDAQ в USD – 0.00104145 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ASSDAQ в USD?
Текущая цена ASSDAQ в USD составляет $ 0.00104145. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация ASSDAQ?
Рыночная капитализация ASSDAQ составляет $ 1.04M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ASSDAQ?
Циркулирующее предложение ASSDAQ составляет 999.94M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ASSDAQ?
ASSDAQ достиг максимальной цены (ATH) в 0.01013732 USD.
Какова была минимальная цена ASSDAQ за все время (ATL)?
ASSDAQ достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов ASSDAQ?
Объем торгов за последние 24 часа для ASSDAQ составляет -- USD.
Вырастет ли ASSDAQ в цене в этом году?
ASSDAQ может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ASSDAQ для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:27:51 (UTC+8)

Важные обновления индустрии ASSDAQ (ASSDAQ)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.