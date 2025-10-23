Что такое ASSDAQ (ASSDAQ)

Assdaq is a community driven initiative to rival traditional finance by flipping the Nasdaq. It brings like-minded individuals together via memetics and a sense community. It is a project that is not just a meme but actually a movement token. Assdaq's intent is to grab the attention of everyone in the web3 space quickly through its memetics and bring them swiftly together through something everyone can agree on.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о ASSDAQ (ASSDAQ) Сколько стоит ASSDAQ (ASSDAQ) на сегодня? Актуальная цена ASSDAQ в USD – 0.00104145 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ASSDAQ в USD? $ 0.00104145 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ASSDAQ в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация ASSDAQ? Рыночная капитализация ASSDAQ составляет $ 1.04M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ASSDAQ? Циркулирующее предложение ASSDAQ составляет 999.94M USD . Какова была максимальная цена (ATH) ASSDAQ? ASSDAQ достиг максимальной цены (ATH) в 0.01013732 USD . Какова была минимальная цена ASSDAQ за все время (ATL)? ASSDAQ достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов ASSDAQ? Объем торгов за последние 24 часа для ASSDAQ составляет -- USD . Вырастет ли ASSDAQ в цене в этом году? ASSDAQ может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ASSDAQ для более подробного анализа.

