Текущая цена ask the Sandwich by Virtuals сегодня составляет 0,00001979 USD. Следите за обновлениями цены SANWCH к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SANWCH прямо сейчас на MEXC.

Цена ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH)

Текущая цена 1 SANWCH в USD:

+1,50%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
График цены ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:33:08 (UTC+8)

Информация о ценах ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Мин 24Ч
Макс 24Ч

+0,14%

+1,50%

-2,66%

-2,66%

Текущая цена ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) составляет $0,00001979. За последние 24 часа SANWCH торговался в диапазоне от $ 0,00001855 до $ 0,00001988, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SANWCH за все время составляет $ 0,00007472, а минимальная – $ 0,00001659.

Что касается краткосрочной динамики, SANWCH изменился на +0,14% за последний час, на +1,50% за 24 часа и на -2,66% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH)

Текущая рыночная капитализация ask the Sandwich by Virtuals составляет $ 19,78K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SANWCH составляет 999,44M, а общее предложение – 999436564.553854. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 19,78K.

История цен ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) в USD

За сегодня изменение цены ask the Sandwich by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены ask the Sandwich by Virtuals на USD составило $ -0,0000068800.
За последние 60 дней изменение цены ask the Sandwich by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены ask the Sandwich by Virtuals на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+1,50%
30 дней$ -0,0000068800-34,76%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH)

This sandwich will talk to you, I (Ceazor) will talk to it and try to teach it DeFi.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены ask the Sandwich by Virtuals (USD)

Сколько будет стоить ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для ask the Sandwich by Virtuals.

Проверьте прогноз цены ask the Sandwich by Virtuals!

SANWCH на местную валюту

Токеномика ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH)

Понимание токеномики ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SANWCH прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH)

Сколько стоит ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) на сегодня?
Актуальная цена SANWCH в USD – 0,00001979 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SANWCH в USD?
Текущая цена SANWCH в USD составляет $ 0,00001979. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация ask the Sandwich by Virtuals?
Рыночная капитализация SANWCH составляет $ 19,78K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SANWCH?
Циркулирующее предложение SANWCH составляет 999,44M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SANWCH?
SANWCH достиг максимальной цены (ATH) в 0,00007472 USD.
Какова была минимальная цена SANWCH за все время (ATL)?
SANWCH достиг минимальной цены (ATL) в 0,00001659 USD.
Каков объем торгов SANWCH?
Объем торгов за последние 24 часа для SANWCH составляет -- USD.
Вырастет ли SANWCH в цене в этом году?
SANWCH может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SANWCH для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.