Что такое ASK SPLAT (SPLAT)

SPLAT is the first AI-powered crypto trading terminal built with traders, not against them. At its core, SPLAT combines real-time execution with an intelligent LLM (large language model) that acts as your trading companion. Whether you're buying meme coins on Solana or trading perps on Hyperliquid, SPLAT bridges the gap between advanced tools and intuitive guidance. Unlike most platforms that extract value from users, SPLAT flips the script. Every trade you make contributes directly back into the ecosystem — funding buybacks, staking rewards, and seasonal bonuses for the community. The vision is simple: a trading terminal where AI handles the heavy lifting, while users own the upside.

Источник ASK SPLAT (SPLAT) Официальный веб-сайт

Токеномика ASK SPLAT (SPLAT)

Понимание токеномики ASK SPLAT (SPLAT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SPLAT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о ASK SPLAT (SPLAT) Сколько стоит ASK SPLAT (SPLAT) на сегодня? Актуальная цена SPLAT в USD – 0,00231042 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SPLAT в USD? $ 0,00231042 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SPLAT в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация ASK SPLAT? Рыночная капитализация SPLAT составляет $ 1,52M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SPLAT? Циркулирующее предложение SPLAT составляет 656,70M USD . Какова была максимальная цена (ATH) SPLAT? SPLAT достиг максимальной цены (ATH) в 0,02859411 USD . Какова была минимальная цена SPLAT за все время (ATL)? SPLAT достиг минимальной цены (ATL) в 0,00220288 USD . Каков объем торгов SPLAT? Объем торгов за последние 24 часа для SPLAT составляет -- USD . Вырастет ли SPLAT в цене в этом году? SPLAT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SPLAT для более подробного анализа.

