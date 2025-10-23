Текущая цена ASK SPLAT сегодня составляет 0,00231042 USD. Следите за обновлениями цены SPLAT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SPLAT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена ASK SPLAT сегодня составляет 0,00231042 USD. Следите за обновлениями цены SPLAT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SPLAT прямо сейчас на MEXC.

Цена ASK SPLAT (SPLAT)

Текущая цена 1 SPLAT в USD:

$0,00231594
$0,00231594$0,00231594
-18,40%1D
График цены ASK SPLAT (SPLAT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:27:42 (UTC+8)

Информация о ценах ASK SPLAT (SPLAT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00220288
$ 0,00220288$ 0,00220288
Мин 24Ч
$ 0,00284628
$ 0,00284628$ 0,00284628
Макс 24Ч

$ 0,00220288
$ 0,00220288$ 0,00220288

$ 0,00284628
$ 0,00284628$ 0,00284628

$ 0,02859411
$ 0,02859411$ 0,02859411

$ 0,00220288
$ 0,00220288$ 0,00220288

-1,26%

-18,69%

-33,53%

-33,53%

Текущая цена ASK SPLAT (SPLAT) составляет $0,00231042. За последние 24 часа SPLAT торговался в диапазоне от $ 0,00220288 до $ 0,00284628, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SPLAT за все время составляет $ 0,02859411, а минимальная – $ 0,00220288.

Что касается краткосрочной динамики, SPLAT изменился на -1,26% за последний час, на -18,69% за 24 часа и на -33,53% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация ASK SPLAT (SPLAT)

$ 1,52M
$ 1,52M$ 1,52M

--
----

$ 2,21M
$ 2,21M$ 2,21M

656,70M
656,70M 656,70M

956 696 300,3446976
956 696 300,3446976 956 696 300,3446976

Текущая рыночная капитализация ASK SPLAT составляет $ 1,52M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SPLAT составляет 656,70M, а общее предложение – 956696300.3446976. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,21M.

История цен ASK SPLAT (SPLAT) в USD

За сегодня изменение цены ASK SPLAT на USD составило $ -0,000531379680017729.
За последние 30 дней изменение цены ASK SPLAT на USD составило $ -0,0013889709.
За последние 60 дней изменение цены ASK SPLAT на USD составило $ -0,0020957755.
За последние 90 дней изменение цены ASK SPLAT на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000531379680017729-18,69%
30 дней$ -0,0013889709-60,11%
60 дней$ -0,0020957755-90,70%
90 дней$ 0--

Что такое ASK SPLAT (SPLAT)

SPLAT is the first AI-powered crypto trading terminal built with traders, not against them. At its core, SPLAT combines real-time execution with an intelligent LLM (large language model) that acts as your trading companion. Whether you’re buying meme coins on Solana or trading perps on Hyperliquid, SPLAT bridges the gap between advanced tools and intuitive guidance.

Unlike most platforms that extract value from users, SPLAT flips the script. Every trade you make contributes directly back into the ecosystem — funding buybacks, staking rewards, and seasonal bonuses for the community. The vision is simple: a trading terminal where AI handles the heavy lifting, while users own the upside.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник ASK SPLAT (SPLAT)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены ASK SPLAT (USD)

Сколько будет стоить ASK SPLAT (SPLAT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов ASK SPLAT (SPLAT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для ASK SPLAT.

Проверьте прогноз цены ASK SPLAT!

SPLAT на местную валюту

Токеномика ASK SPLAT (SPLAT)

Понимание токеномики ASK SPLAT (SPLAT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SPLAT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о ASK SPLAT (SPLAT)

Сколько стоит ASK SPLAT (SPLAT) на сегодня?
Актуальная цена SPLAT в USD – 0,00231042 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SPLAT в USD?
Текущая цена SPLAT в USD составляет $ 0,00231042. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация ASK SPLAT?
Рыночная капитализация SPLAT составляет $ 1,52M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SPLAT?
Циркулирующее предложение SPLAT составляет 656,70M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SPLAT?
SPLAT достиг максимальной цены (ATH) в 0,02859411 USD.
Какова была минимальная цена SPLAT за все время (ATL)?
SPLAT достиг минимальной цены (ATL) в 0,00220288 USD.
Каков объем торгов SPLAT?
Объем торгов за последние 24 часа для SPLAT составляет -- USD.
Вырастет ли SPLAT в цене в этом году?
SPLAT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SPLAT для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.