Какова текущая цена ARTDRA Coin?

ARTDRA Coin торгуется по цене ₽1.530886532789713120000, при этом за последние 24 часа произошло изменение цены на --%. Эта актуальная цифра отражает совокупный ввод данных с нескольких спотовых рынков.

Насколько волатильна ARTDRA сегодня?

Волатильность цены ARTDRA за последние 24 часа составляет --%. Более высокая волатильность указывает на быстрые изменения цены, тогда как низкая волатильность свидетельствует о стабильности.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа для ARTDRA Coin?

Цена токена колебалась между ₽0E-14 (минимум) и ₽0E-14 (максимум). Трейдеры часто используют эту информацию для оценки дневного импульса и силы рынка.

Какой объем торгов был зафиксирован для ARTDRA?

За последние 24 часа объем торгов ARTDRA составил ₽--, что демонстрирует активность рынка в отношении данного актива.

Как текущая цена соотносится с максимальной и минимальной ценами за все время?

Максимальная цена за все время составляет ₽8.1304999511930880000, а минимальная цена за все время — ₽1.523276159786222240000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает трейдерам понять долгосрочные циклы.

Насколько высока ликвидность рынка для ARTDRA Coin?

Уровень ликвидности оценивается в --/100, что указывает на глубину книжки заказов и легкость исполнения сделок во время активных торговых сессий.

Как ARTDRA сравнивается с другими токенами категории TON Ecosystem?

В рамках категории TON Ecosystem ARTDRA демонстрирует конкурентоспособную динамику, подкрепленную ликвидностью в размере ₽-- и постоянным интересом со стороны трейдеров.