Токеномика Arcas (ARCAS) Откройте для себя ключевую информацию о Arcas (ARCAS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Arcas (ARCAS) ARCAS GAMES: Games Empowered by Players Arcas Games is a gaming studio that is backed by YZi Labs, and incubated by Soneium. We are developing unique, original and fun IP to create magical experiences. Alongside our games we develop groundbreaking tools focused on bringing value to users. In the end gaming is fun first, and that's how we build. At ARCAS GAMES we believe that great games come from the heart. We think outside the box driven by our desire to create experiences that resonate with players on a personal level. Официальный сайт: https://www.arcas.games/ Whitepaper: https://info.arcas.games/ Купить ARCAS сейчас!

Токеномика и анализ цен Arcas (ARCAS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Arcas (ARCAS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,60M $ 1,60M $ 1,60M Общее предложение: $ 99,43M $ 99,43M $ 99,43M Оборотное предложение: $ 69,43M $ 69,43M $ 69,43M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,28M $ 2,28M $ 2,28M Исторический максимум: $ 2,09 $ 2,09 $ 2,09 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,02297832 $ 0,02297832 $ 0,02297832 Узнайте больше о цене Arcas (ARCAS)

Токеномика Arcas (ARCAS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Arcas (ARCAS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ARCAS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ARCAS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARCAS, изучите текущую цену ARCAS!

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