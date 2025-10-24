Текущая цена Arcana Network сегодня составляет 0,00071492 USD. Следите за обновлениями цены XAR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены XAR прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Arcana Network сегодня составляет 0,00071492 USD. Следите за обновлениями цены XAR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены XAR прямо сейчас на MEXC.

Текущая цена Arcana Network (XAR) составляет $0,00071492. За последние 24 часа XAR торговался в диапазоне от $ 0,00071483 до $ 0,00071501, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена XAR за все время составляет $ 1,52, а минимальная – $ 0,00030654.

Что касается краткосрочной динамики, XAR изменился на -- за последний час, на -0,01% за 24 часа и на +28,38% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Текущая рыночная капитализация Arcana Network составляет $ 461,67K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение XAR составляет 645,77M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 714,92K.

Что такое Arcana Network (XAR)

Arcana is a leading Chain Abstraction Protocol that lets users instantly spend assets across multiple chains from a single unified balance—no bridging needed. It is compatible with all self-custody wallets and supports seamless transactions across EVM and non-EVM chains. A seamless, bridgeless, and near-instant experience.

Web3 ecosystem has exploded with 100s of L1s, L2s, rollups, sidechains, and appchains, adding immense friction for users trying new chains, while chains struggle to attract and retain users and maintain TVL. Arcana solves this by providing unified balances, auto-funding gas fees with stablecoins, and near-instant multi-chain transactions.

Key differentiators of $XAR’s Chain Abstraction Protocol:

  • EOA Wallet-Based Orchestration: Users can bring existing wallet addresses without locking funds or depositing into new accounts—maintaining full self-custody of assets.
  • Gas Efficiency: Upto 5X lower gas fees compared to smart contract-based chain abstraction protocols
  • Universal Addresses: Arcana does not create app-specific wallets that require users to deposit tokens. So users assets remain in a single wallet, accessible across apps —even on apps that do not support chain abstraction.

The Chain Abstraction protocol is live on Testnet, with a Mainnet release planned for Q1 2025. Users can experience Chain Abstraction through Arcana Wallet, a Chrome extension launched in Oct 2024, or via the SDK integrated by app developers.

Arcana’s Other Products Include:

  1. Arcana Auth SDK: An easy way for developers to onboard users and provide them with a non-custodial wallet. Users can log in using their email or social accounts and instantly receive a secure in-app wallet—no passwords, seed phrases, or installations required. It’s the fastest decentralized social login in Web3, with a sub-5-second login time

Across previously launched products, Arcana has experienced tremendous growth. Arcana Auth has generated over 4 Million wallets with 5,000+ apps deployed, since its launch in February 2023.

Since its inception in 2021, Arcana has raised 4.5Mn+ USD from leading investors and founders in the ecosystem such as Balaji Srinivasan, Founders of Polygon, Polygon Ventures, Woodstock, Republic Crypto, Digital Currency Group, Fenbushi, and 40+ investors. Arcana’s native token, $XAR, had its Reg D public token sale on the Republic platform on November 29, 2023, and is listed on Bybit, Gate, and MEXC.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Токеномика Arcana Network (XAR)

Понимание токеномики Arcana Network (XAR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена XAR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Arcana Network (XAR)

Сколько стоит Arcana Network (XAR) на сегодня?
Актуальная цена XAR в USD – 0,00071492 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена XAR в USD?
Текущая цена XAR в USD составляет $ 0,00071492. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Arcana Network?
Рыночная капитализация XAR составляет $ 461,67K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение XAR?
Циркулирующее предложение XAR составляет 645,77M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) XAR?
XAR достиг максимальной цены (ATH) в 1,52 USD.
Какова была минимальная цена XAR за все время (ATL)?
XAR достиг минимальной цены (ATL) в 0,00030654 USD.
Каков объем торгов XAR?
Объем торгов за последние 24 часа для XAR составляет -- USD.
Вырастет ли XAR в цене в этом году?
XAR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены XAR для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:21:28 (UTC+8)

