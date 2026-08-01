Какова текущая цена Ani Grok Companion?

Живая цена Ani Grok Companion (ANI) составляет ₽ RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает Ani Grok Companion на рынке?

В настоящее время Ani Grok Companion находится на 4530-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽17471537.0159968960000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов ANI в обращении?

Количество токенов ANI в обращении составляет 999917142.218216 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен Ani Grok Companion за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена Ani Grok Companion колебалась в диапазоне от ₽ (минимум за 24 часа) до ₽ (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько Ani Grok Companion удалён от своего максимума и минимума за всё время?

Ani Grok Companion достиг максимальной цены ₽6.5145301664663920000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется ANI?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для Ani Grok Companion?

Текущее изменение цены -0.90% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Meme,Elon Musk-Inspired,Solana Meme,AI Meme,AI Agents,BONK.fun Ecosystem. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.