Цена Aipets (AIPETS)
Текущая цена Aipets (AIPETS) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 24.88K USD. Цена AIPETS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Aipets:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 25.86 USD
- Изменение цены Aipets в течение дня составляет +0.26%
- Оборотное предложение составляет 1.00B USD
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За сегодня изменение цены Aipets на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Aipets на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Aipets на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Aipets на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+0.26%
|30 дней
|$ 0
|-14.10%
|60 дней
|$ 0
|-1.75%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Aipets: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.08%
+0.26%
+14.51%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
AIPETS SOLANA This is where digital pets bring joy and rewards on the Solana blockchain. Companionship: Each AI Pet is unique and brings joy to users life; sharing their love and care for their pets. Eco-Friendly: Our platform is powered by cutting edge blockchain technology, making it fast and environmentally friendly. Adopt an AI Pet and make a positive impact. A portion of proceeds supports animal welfare initiatives. Blockchain has no heart, and is not fun hence AIPETS offers a simple web app combining pets and crypto. This is an effort to bring heartfelt connection on chain. Team: No team allocation Liquidity Pool (LP): 90% of supply Ecosystem Fund Marketing/CEX: 10% No Tax Total Supply: 1,000,000,000 units No Inflation: Token supply won’t increase. Deflation: Token supply will decrease through buyback and burn. Revenue: 20% for buyback and burn, 79% for development, 1% to animal welfare charity and initiatives. Revenue will be generated through pet generation and management fees.
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