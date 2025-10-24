Что такое Ainara (AINARA)

Ainara is a decentralized protocol for creating, distributing, and running AI‑Driven Applications (AID Apps) with true user ownership and data privacy. It replaces centralized AI platforms with an open, trust‑minimized architecture built on Solana, IPFS/Arweave, and Lit Protocol. Creators can publish encrypted AI applications that users purchase and run locally in a secure sandbox, ensuring sovereignty over identity, data, and software. The $AINARA token powers transactions, creator bonds, governance, and a buyback‑and‑burn mechanism, creating a sustainable, deflationary ecosystem.

Прогноз цены Ainara (USD)

Сколько будет стоить Ainara (AINARA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Ainara (AINARA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Ainara.

AINARA на местную валюту

Токеномика Ainara (AINARA)

Понимание токеномики Ainara (AINARA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AINARA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Ainara (AINARA) Сколько стоит Ainara (AINARA) на сегодня? Актуальная цена AINARA в USD – 0,00013032 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена AINARA в USD? $ 0,00013032 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена AINARA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Ainara? Рыночная капитализация AINARA составляет $ 130,42K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение AINARA? Циркулирующее предложение AINARA составляет 999,89M USD . Какова была максимальная цена (ATH) AINARA? AINARA достиг максимальной цены (ATH) в 0,00037508 USD . Какова была минимальная цена AINARA за все время (ATL)? AINARA достиг минимальной цены (ATL) в 0,0000827 USD . Каков объем торгов AINARA? Объем торгов за последние 24 часа для AINARA составляет -- USD . Вырастет ли AINARA в цене в этом году? AINARA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AINARA для более подробного анализа.

