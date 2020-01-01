Токеномика Aimbot AI (AIMBOT) Откройте для себя ключевую информацию о Aimbot AI (AIMBOT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Aimbot AI (AIMBOT) Aimbot is an Autonomous sniper that uses #AI to pick the best launches🎯 Trading profits are shared among investors. Aimbot introduces an open bot system, allowing users to easily set up an OpenAI bot. This AI-driven bot autonomously identifies and purchases the latest, promising newly launched coins in the cryptocurrency market. With user-friendly configuration, Aimbot enhances the trading experience, enabling users to stay ahead in the dynamic crypto landscape. Официальный сайт: https://www.aim-bot.app/ Купить AIMBOT сейчас!

Токеномика и анализ цен Aimbot AI (AIMBOT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aimbot AI (AIMBOT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 54,08K $ 54,08K $ 54,08K Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 54,08K $ 54,08K $ 54,08K Исторический максимум: $ 20,93 $ 20,93 $ 20,93 Исторический минимум: $ 0,04893929 $ 0,04893929 $ 0,04893929 Текущая цена: $ 0,054075 $ 0,054075 $ 0,054075 Узнайте больше о цене Aimbot AI (AIMBOT)

Токеномика Aimbot AI (AIMBOT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Aimbot AI (AIMBOT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AIMBOT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AIMBOT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIMBOT, изучите текущую цену AIMBOT!

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