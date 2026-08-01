Сегодняшняя цена AgentOS

Текущая цена AgentOS (AGENTOS) сегодня составляет $ 0 с изменением 4,10% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AGENTOS на USD составляет $ 0 за AGENTOS.

На данный момент AgentOS занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 171 121, при оборотном предложении 100,00B AGENTOS. В течение последних 24 часов, AGENTOS торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе AGENTOS изменился на -1,18% за последний час и на -1,16% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация AgentOS (AGENTOS)

Рыночная капитализация $ 171,12K$ 171,12K $ 171,12K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 171,12K$ 171,12K $ 171,12K Оборотное предложение 100,00B 100,00B 100,00B Общее предложение 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация AgentOS составляет $ 171,12K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение AGENTOS составляет 100,00B, а общее предложение – 100000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 171,12K.