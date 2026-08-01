Сегодняшняя цена AFK Heroes Idle RPG

Текущая цена AFK Heroes Idle RPG (AFKHERO) сегодня составляет $ 0 с изменением 5.25% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AFKHERO на USD составляет $ 0 за AFKHERO.

На данный момент AFK Heroes Idle RPG занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 45,580, при оборотном предложении 944.82M AFKHERO. В течение последних 24 часов, AFKHERO торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе AFKHERO изменился на -9.90% за последний час и на +1.05% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация AFK Heroes Idle RPG (AFKHERO)

Рыночная капитализация $ 45.58K$ 45.58K $ 45.58K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 45.58K$ 45.58K $ 45.58K Оборотное предложение 944.82M 944.82M 944.82M Общее предложение 944,815,486.506961 944,815,486.506961 944,815,486.506961

Текущая рыночная капитализация AFK Heroes Idle RPG составляет $ 45.58K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение AFKHERO составляет 944.82M, а общее предложение – 944815486.506961. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 45.58K.