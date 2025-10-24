Что такое Abuwtiyuw (ABU)

$ABU | Abuwtiyuw, often cited as the first documented domesticated dog in history, lived in ancient Egypt during the Predynastic period (c. 3100 BCE). Known from a stone inscription found in a tomb at Giza, Abuwtiyuw was a slender, greyhound-like dog, possibly a Tesem breed, valued for hunting and companionship. The inscription details its name, suggesting a significant bond with its owner, likely a high-ranking individual. Buried with honors, Abuwtiyuw’s record highlights the early human-canine relationship, showcasing dogs’ roles in ancient Egyptian society as loyal companions and symbols of status. This evidence underscores the deep historical roots of dog domestication, predating many other recorded instances of named animals. $ABU | Abuwtiyuw, often cited as the first documented domesticated dog in history, lived in ancient Egypt during the Predynastic period (c. 3100 BCE). Known from a stone inscription found in a tomb at Giza, Abuwtiyuw was a slender, greyhound-like dog, possibly a Tesem breed, valued for hunting and companionship. The inscription details its name, suggesting a significant bond with its owner, likely a high-ranking individual. Buried with honors, Abuwtiyuw’s record highlights the early human-canine relationship, showcasing dogs’ roles in ancient Egyptian society as loyal companions and symbols of status. This evidence underscores the deep historical roots of dog domestication, predating many other recorded instances of named animals.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Abuwtiyuw (ABU) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Abuwtiyuw (USD)

Сколько будет стоить Abuwtiyuw (ABU) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Abuwtiyuw (ABU) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Abuwtiyuw.

Проверьте прогноз цены Abuwtiyuw!

ABU на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Abuwtiyuw (ABU)

Понимание токеномики Abuwtiyuw (ABU) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ABU прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Abuwtiyuw (ABU) Сколько стоит Abuwtiyuw (ABU) на сегодня? Актуальная цена ABU в USD – 0,01734123 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ABU в USD? $ 0,01734123 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ABU в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Abuwtiyuw? Рыночная капитализация ABU составляет $ 17,34K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ABU? Циркулирующее предложение ABU составляет 1,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) ABU? ABU достиг максимальной цены (ATH) в 0,261831 USD . Какова была минимальная цена ABU за все время (ATL)? ABU достиг минимальной цены (ATL) в 0,00714313 USD . Каков объем торгов ABU? Объем торгов за последние 24 часа для ABU составляет -- USD . Вырастет ли ABU в цене в этом году? ABU может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ABU для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Abuwtiyuw (ABU)