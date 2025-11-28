Что такое EVSE

Токеномика и анализ цен EchoVerse (EVSE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене EchoVerse (EVSE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,50K $ 1,50K $ 1,50K Исторический максимум: $ 1,2006 $ 1,2006 $ 1,2006 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00000015 $ 0,00000015 $ 0,00000015 Узнайте больше о цене EchoVerse (EVSE) Купить EVSE сейчас!

Информация о EchoVerse (EVSE) EchoVerse – это интеллектуальная голосовая платформа для Web3, созданная, чтобы сделать общение в цифровом мире более человечным и погружающим. Официальный сайт: https://goechoverse.com Whitepaper: https://docs.goechoverse.com Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x699E3b471A053350158864CA399D4e6FcD923DbC

Токеномика EchoVerse (EVSE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики EchoVerse (EVSE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EVSE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EVSE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EVSE, изучите текущую цену EVSE!

История цены EchoVerse (EVSE) Анализ истории цены EVSE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Прогноз цены EVSE Хотите узнать, куда может двигаться EVSE? Наша страница прогноза цены EVSE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

