Токеномика MilkyWay (MILK) Откройте для себя ключевую информацию о MilkyWay (MILK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен MilkyWay (MILK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MilkyWay (MILK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,73M $ 12,73M $ 12,73M Общее предложение: $ 1,20B $ 1,20B $ 1,20B Оборотное предложение: $ 238,90M $ 238,90M $ 238,90M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 63,94M $ 63,94M $ 63,94M Исторический максимум: $ 0,24037 $ 0,24037 $ 0,24037 Исторический минимум: $ 0,04877255793453123 $ 0,04877255793453123 $ 0,04877255793453123 Текущая цена: $ 0,05328 $ 0,05328 $ 0,05328 Узнайте больше о цене MilkyWay (MILK)

Токеномика MilkyWay (MILK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MilkyWay (MILK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MILK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MILK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MILK, изучите текущую цену MILK!

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