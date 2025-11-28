Токеномика xMoney (XMN)

Информация о xMoney (XMN)

xMoney (XMN) — это многофункциональный токен, соответствующий требованиям MiCA, предназначенный для создания моста между традиционными финансами и блокчейн-инновациями. XMN встроен непосредственно в лицензированную и регулируемую платежную инфраструктуру xMoney, что позволяет торговцам и потребителям совершать транзакции с высокой скоростью, доверием и регуляторной ясностью. xMoney предоставляет единый экосистемный комплекс: платежи в фиате и криптовалюте, выпуск карт, расчеты в стабильных монетах и on/off‑ramp решение. Интегрируя XMN в качестве основного утилитарного токена, платформа приносит ощутимые выгоды как торговцам, так и пользователям. Торговцы получают доступ к более низким комиссиям за транзакции, платежам с интегрированной программой лояльности и вариантам расчетов на основе токенов, а потребители — награды и возможность участвовать в управлении. В отличие от большинства утилитарных токенов, XMN имеет реальное применение с самого первого дня. Он уже интегрирован в регулируемый платежный шлюз и сервисы xMoney, которыми пользуются компании по всей Европе. Его дизайн соответствует рамкам MiCA ЕС, обеспечивая соблюдение регуляций и прозрачность, а также создавая доверие у бирж, институтов и торговцев по всему миру.

Токеномика xMoney (XMN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики xMoney (XMN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XMN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XMN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XMN, изучите текущую цену XMN!

История цены xMoney (XMN)

Анализ истории цены XMN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены XMN

Хотите узнать, куда может двигаться XMN? Наша страница прогноза цены XMN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

