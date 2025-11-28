xMoney (XMN) — это многофункциональный токен, соответствующий требованиям MiCA, предназначенный для создания моста между традиционными финансами и блокчейн-инновациями. XMN встроен непосредственно в лицензированную и регулируемую платежную инфраструктуру xMoney, что позволяет торговцам и потребителям совершать транзакции с высокой скоростью, доверием и регуляторной ясностью. xMoney предоставляет единый экосистемный комплекс: платежи в фиате и криптовалюте, выпуск карт, расчеты в стабильных монетах и on/off‑ramp решение. Интегрируя XMN в качестве основного утилитарного токена, платформа приносит ощутимые выгоды как торговцам, так и пользователям. Торговцы получают доступ к более низким комиссиям за транзакции, платежам с интегрированной программой лояльности и вариантам расчетов на основе токенов, а потребители — награды и возможность участвовать в управлении. В отличие от большинства утилитарных токенов, XMN имеет реальное применение с самого первого дня. Он уже интегрирован в регулируемый платежный шлюз и сервисы xMoney, которыми пользуются компании по всей Европе. Его дизайн соответствует рамкам MiCA ЕС, обеспечивая соблюдение регуляций и прозрачность, а также создавая доверие у бирж, институтов и торговцев по всему миру.