Информация о xMoney (XMN)
xMoney (XMN) — это многофункциональный токен, соответствующий требованиям MiCA, предназначенный для создания моста между традиционными финансами и блокчейн-инновациями. XMN встроен непосредственно в лицензированную и регулируемую платежную инфраструктуру xMoney, что позволяет торговцам и потребителям совершать транзакции с высокой скоростью, доверием и регуляторной ясностью. xMoney предоставляет единый экосистемный комплекс: платежи в фиате и криптовалюте, выпуск карт, расчеты в стабильных монетах и on/off‑ramp решение. Интегрируя XMN в качестве основного утилитарного токена, платформа приносит ощутимые выгоды как торговцам, так и пользователям. Торговцы получают доступ к более низким комиссиям за транзакции, платежам с интегрированной программой лояльности и вариантам расчетов на основе токенов, а потребители — награды и возможность участвовать в управлении. В отличие от большинства утилитарных токенов, XMN имеет реальное применение с самого первого дня. Он уже интегрирован в регулируемый платежный шлюз и сервисы xMoney, которыми пользуются компании по всей Европе. Его дизайн соответствует рамкам MiCA ЕС, обеспечивая соблюдение регуляций и прозрачность, а также создавая доверие у бирж, институтов и торговцев по всему миру.
Токеномика xMoney (XMN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики xMoney (XMN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов XMN, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов XMN.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XMN, изучите текущую цену XMN!
Как купить XMN
Заинтересованы в добавлении xMoney (XMN) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки XMN, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.
История цены xMoney (XMN)
Анализ истории цены XMN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены XMN
Хотите узнать, куда может двигаться XMN? Наша страница прогноза цены XMN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
