Токеномика Nine Chronicles (WNCG) Откройте для себя ключевую информацию о Nine Chronicles (WNCG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nine Chronicles (WNCG) Nine Chronicles is the world’s first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG). Официальный сайт: https://nine-chronicles.com/ Whitepaper: https://gold.nine-chronicles.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xf203Ca1769ca8e9e8FE1DA9D147DB68B6c919817 Купить WNCG сейчас!

Токеномика и анализ цен Nine Chronicles (WNCG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nine Chronicles (WNCG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,41M $ 10,41M $ 10,41M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 522,90M $ 522,90M $ 522,90M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 19,90M $ 19,90M $ 19,90M Исторический максимум: $ 4,4157 $ 4,4157 $ 4,4157 Исторический минимум: $ 0,016919518461443125 $ 0,016919518461443125 $ 0,016919518461443125 Текущая цена: $ 0,0199 $ 0,0199 $ 0,0199 Узнайте больше о цене Nine Chronicles (WNCG)

Токеномика Nine Chronicles (WNCG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nine Chronicles (WNCG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WNCG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WNCG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WNCG, изучите текущую цену WNCG!

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