Текущая цена Weasy AI сегодня составляет 0.0000066 USD. Следите за обновлениями цены WEASY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WEASY прямо сейчас на MEXC.

Weasy AI Курс (WEASY)

Текущая цена 1 WEASY в USD:

$0,0000066
+32,00%1D
USD
График цены Weasy AI (WEASY) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:57:35 (UTC+8)

Информация о ценах Weasy AI (WEASY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0000035
Мин 24Ч
$ 0,0000066
Макс 24Ч

$ 0,0000035
$ 0,0000066
--
--
0,00%

+32,00%

-31,04%

-31,04%

Текущая цена Weasy AI (WEASY) составляет $ 0,0000066. За последние 24 часа WEASY торговался в диапазоне от $ 0,0000035 до $ 0,0000066, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена WEASY за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, WEASY изменился на 0,00% за последний час, на +32,00% за 24 часа и на -31,04% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Weasy AI (WEASY)

--
$ 1,57K
$ 6,60K
--
1 000 000 000
ETH

Текущая рыночная капитализация Weasy AI составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 1,57K. Циркулируещее обращение WEASY составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 6,60K.

История цен Weasy AI (WEASY) в USD

Отслеживайте изменения цены Weasy AI за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,0000016+32,00%
30 дней$ +0,0000009+15,78%
60 дней$ -0,0049934-99,87%
90 дней$ -0,0049934-99,87%
Изменение цены Weasy AI сегодня

Сегодня для WEASY зафиксировано изменение $ +0,0000016 (+32,00%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Weasy AI за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,0000009 (+15,78%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Weasy AI за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то WEASY изменился на $ -0,0049934 (-99,87%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Weasy AI за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,0049934 (-99,87%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Weasy AI (WEASY)?

Просмотеть страницу истории цен Weasy AI.

Что такое Weasy AI (WEASY)

В Weasy AI мы считаем, что визуальный контент должен быть одновременно мощным и защищенным. Поэтому мы создали систему, где пользователи могут создавать высоко специализированные визуальные материалы с помощью текстовых подсказок на естественном языке и мгновенно лицензировать их как NFT – без необходимости заботиться о файлах дизайна или вопросах авторских прав.

Weasy AI доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Weasy AI. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга WEASY, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Weasy AI в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Weasy AI простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Weasy AI (USD)

Сколько будет стоить Weasy AI (WEASY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Weasy AI (WEASY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Weasy AI.

Проверьте прогноз цены Weasy AI!

Токеномика Weasy AI (WEASY)

Понимание токеномики Weasy AI (WEASY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WEASY прямо сейчас!

Как купить Weasy AI (WEASY)

Ищете как купить Weasy AI? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Weasy AI на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

WEASY на местную валюту

1 Weasy AI (WEASY) в VND
0,173679
1 Weasy AI (WEASY) в AUD
A$0,000010098
1 Weasy AI (WEASY) в GBP
0,000004884
1 Weasy AI (WEASY) в EUR
0,000005676
1 Weasy AI (WEASY) в USD
$0,0000066
1 Weasy AI (WEASY) в MYR
RM0,000027852
1 Weasy AI (WEASY) в TRY
0,000277068
1 Weasy AI (WEASY) в JPY
¥0,0010032
1 Weasy AI (WEASY) в ARS
ARS$0,009620952
1 Weasy AI (WEASY) в RUB
0,000535326
1 Weasy AI (WEASY) в INR
0,000579876
1 Weasy AI (WEASY) в IDR
Rp0,109999956
1 Weasy AI (WEASY) в PHP
0,00038676
1 Weasy AI (WEASY) в EGP
￡E.0,000314028
1 Weasy AI (WEASY) в BRL
R$0,000035574
1 Weasy AI (WEASY) в CAD
C$0,000009174
1 Weasy AI (WEASY) в BDT
0,000805728
1 Weasy AI (WEASY) в NGN
0,009649068
1 Weasy AI (WEASY) в COP
$0,02568093
1 Weasy AI (WEASY) в ZAR
R.0,000114642
1 Weasy AI (WEASY) в UAH
0,00027522
1 Weasy AI (WEASY) в TZS
T.Sh.0,016377108
1 Weasy AI (WEASY) в VES
Bs0,001386
1 Weasy AI (WEASY) в CLP
$0,00627
1 Weasy AI (WEASY) в PKR
Rs0,00186648
1 Weasy AI (WEASY) в KZT
0,003550272
1 Weasy AI (WEASY) в THB
฿0,000216348
1 Weasy AI (WEASY) в TWD
NT$0,00020328
1 Weasy AI (WEASY) в AED
د.إ0,000024222
1 Weasy AI (WEASY) в CHF
Fr0,000005214
1 Weasy AI (WEASY) в HKD
HK$0,000051282
1 Weasy AI (WEASY) в AMD
֏0,002520012
1 Weasy AI (WEASY) в MAD
.د.م0,000060918
1 Weasy AI (WEASY) в MXN
$0,000121506
1 Weasy AI (WEASY) в SAR
ريال0,00002475
1 Weasy AI (WEASY) в ETB
Br0,000989604
1 Weasy AI (WEASY) в KES
KSh0,000852654
1 Weasy AI (WEASY) в JOD
د.أ0,0000046794
1 Weasy AI (WEASY) в PLN
0,00002409
1 Weasy AI (WEASY) в RON
лв0,000028908
1 Weasy AI (WEASY) в SEK
kr0,00006204
1 Weasy AI (WEASY) в BGN
лв0,000011088
1 Weasy AI (WEASY) в HUF
Ft0,002219976
1 Weasy AI (WEASY) в CZK
0,000138402
1 Weasy AI (WEASY) в KWD
د.ك0,0000020196
1 Weasy AI (WEASY) в ILS
0,00002178
1 Weasy AI (WEASY) в BOB
Bs0,000045474
1 Weasy AI (WEASY) в AZN
0,00001122
1 Weasy AI (WEASY) в TJS
SM0,00006072
1 Weasy AI (WEASY) в GEL
0,00001782
1 Weasy AI (WEASY) в AOA
Kz0,006016362
1 Weasy AI (WEASY) в BHD
.د.ب0,0000024816
1 Weasy AI (WEASY) в BMD
$0,0000066
1 Weasy AI (WEASY) в DKK
kr0,000042504
1 Weasy AI (WEASY) в HNL
L0,000173118
1 Weasy AI (WEASY) в MUR
0,000300498
1 Weasy AI (WEASY) в NAD
$0,00011517
1 Weasy AI (WEASY) в NOK
kr0,000065934
1 Weasy AI (WEASY) в NZD
$0,000011418
1 Weasy AI (WEASY) в PAB
B/.0,0000066
1 Weasy AI (WEASY) в PGK
K0,00002772
1 Weasy AI (WEASY) в QAR
ر.ق0,000023958
1 Weasy AI (WEASY) в RSD
дин.0,000666798
1 Weasy AI (WEASY) в UZS
soʻm0,079518054
1 Weasy AI (WEASY) в ALL
L0,000549054
1 Weasy AI (WEASY) в ANG
ƒ0,000011814
1 Weasy AI (WEASY) в AWG
ƒ0,00001188
1 Weasy AI (WEASY) в BBD
$0,0000132
1 Weasy AI (WEASY) в BAM
KM0,000011088
1 Weasy AI (WEASY) в BIF
Fr0,0194106
1 Weasy AI (WEASY) в BND
$0,000008514
1 Weasy AI (WEASY) в BSD
$0,0000066
1 Weasy AI (WEASY) в JMD
$0,001059498
1 Weasy AI (WEASY) в KHR
0,02661285
1 Weasy AI (WEASY) в KMF
Fr0,0027984
1 Weasy AI (WEASY) в LAK
0,143478258
1 Weasy AI (WEASY) в LKR
රු0,001998744
1 Weasy AI (WEASY) в MDL
L0,000112332
1 Weasy AI (WEASY) в MGA
Ar0,029464248
1 Weasy AI (WEASY) в MOP
P0,000052734
1 Weasy AI (WEASY) в MVR
0,00010098
1 Weasy AI (WEASY) в MWK
MK0,01141866
1 Weasy AI (WEASY) в MZN
MT0,00042174
1 Weasy AI (WEASY) в NPR
रु0,000925254
1 Weasy AI (WEASY) в PYG
0,0468072
1 Weasy AI (WEASY) в RWF
Fr0,0095634
1 Weasy AI (WEASY) в SBD
$0,000054318
1 Weasy AI (WEASY) в SCR
0,000090222
1 Weasy AI (WEASY) в SRD
$0,000261624
1 Weasy AI (WEASY) в SVC
$0,000057618
1 Weasy AI (WEASY) в SZL
L0,00011517
1 Weasy AI (WEASY) в TMT
m0,000023166
1 Weasy AI (WEASY) в TND
د.ت0,0000193776
1 Weasy AI (WEASY) в TTD
$0,000044682
1 Weasy AI (WEASY) в UGX
Sh0,0229944
1 Weasy AI (WEASY) в XAF
Fr0,003729
1 Weasy AI (WEASY) в XCD
$0,00001782
1 Weasy AI (WEASY) в XOF
Fr0,003729
1 Weasy AI (WEASY) в XPF
Fr0,0006732
1 Weasy AI (WEASY) в BWP
P0,000094644
1 Weasy AI (WEASY) в BZD
$0,0000132
1 Weasy AI (WEASY) в CVE
$0,000627066
1 Weasy AI (WEASY) в DJF
Fr0,0011682
1 Weasy AI (WEASY) в DOP
$0,00041877
1 Weasy AI (WEASY) в DZD
د.ج0,000861234
1 Weasy AI (WEASY) в FJD
$0,00001518
1 Weasy AI (WEASY) в GNF
Fr0,057387
1 Weasy AI (WEASY) в GTQ
Q0,000050424
1 Weasy AI (WEASY) в GYD
$0,00137841
1 Weasy AI (WEASY) в ISK
kr0,0008052

Источники Weasy AI

Для более глубокого понимания Weasy AI рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Weasy AI
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Weasy AI

Сколько стоит Weasy AI (WEASY) на сегодня?
Актуальная цена WEASY в USD – 0,0000066 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена WEASY в USD?
Текущая цена WEASY в USD составляет $ 0,0000066. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Weasy AI?
Рыночная капитализация WEASY составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение WEASY?
Циркулирующее предложение WEASY составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) WEASY?
WEASY достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена WEASY за все время (ATL)?
WEASY достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов WEASY?
Объем торгов за последние 24 часа для WEASY составляет $ 1,57K USD.
Вырастет ли WEASY в цене в этом году?
WEASY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WEASY для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Weasy AI (WEASY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

