В Weasy AI мы считаем, что визуальный контент должен быть одновременно мощным и защищенным. Поэтому мы создали систему, где пользователи могут создавать высоко специализированные визуальные материалы с помощью текстовых подсказок на естественном языке и мгновенно лицензировать их как NFT – без необходимости заботиться о файлах дизайна или вопросах авторских прав.