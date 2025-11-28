Токеномика Weasy AI (WEASY)

Откройте для себя ключевую информацию о Weasy AI (WEASY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:51:21 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Weasy AI (WEASY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Weasy AI (WEASY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,60K
$ 2,60K$ 2,60K
Исторический максимум:
$ 65,94
$ 65,94$ 65,94
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,0000026
$ 0,0000026$ 0,0000026

Информация о Weasy AI (WEASY)

В Weasy AI мы считаем, что визуальный контент должен быть одновременно мощным и защищенным. Поэтому мы создали систему, где пользователи могут создавать высоко специализированные визуальные материалы с помощью текстовых подсказок на естественном языке и мгновенно лицензировать их как NFT – без необходимости заботиться о файлах дизайна или вопросах авторских прав.

Официальный сайт:
https://weasyai.pro
Whitepaper:
https://weasy-ai.gitbook.io/weasy-ai-pro/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x261aff1d9ab55c8a740635a6dde80379d00e010d

Токеномика Weasy AI (WEASY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Weasy AI (WEASY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WEASY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WEASY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WEASY, изучите текущую цену WEASY!

