Токеномика Wrapped Accumulate (WACME) Откройте для себя ключевую информацию о Wrapped Accumulate (WACME), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wrapped Accumulate (WACME) Accumulate Protocol («Accumulate») — это основанный на идентификации блокчейн с делегированным доказательством доли (DPoS), предназначенный для поддержки цифровой экономики за счет взаимодействия с блокчейнами Layer 1, интеграции с корпоративными технологическими стеками и взаимодействия со Всемирной паутиной. Accumulate обходит трилемму безопасности, масштабируемости и децентрализации, реализуя архитектуру цепочек, в которой цифровые удостоверения с возможностью управления ключами, токенами, данными и другими удостоверениями рассматриваются как отдельные независимые блокчейны. Официальный сайт: https://accumulatenetwork.io Whitepaper: https://accumulatenetwork.io/whitepaper Обозреватель блоков: https://explorer.accumulatenetwork.io Купить WACME сейчас!

Токеномика и анализ цен Wrapped Accumulate (WACME) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wrapped Accumulate (WACME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 257,35K $ 257,35K $ 257,35K Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 32,05M $ 32,05M $ 32,05M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,01M $ 4,01M $ 4,01M Исторический максимум: $ 0,1036 $ 0,1036 $ 0,1036 Исторический минимум: $ 0,00000999576793482 $ 0,00000999576793482 $ 0,00000999576793482 Текущая цена: $ 0,008029 $ 0,008029 $ 0,008029 Узнайте больше о цене Wrapped Accumulate (WACME)

Токеномика Wrapped Accumulate (WACME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wrapped Accumulate (WACME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WACME, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WACME. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WACME, изучите текущую цену WACME!

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