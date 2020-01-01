Токеномика Wrapped Accumulate (WACME)

Токеномика Wrapped Accumulate (WACME)

Откройте для себя ключевую информацию о Wrapped Accumulate (WACME), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Wrapped Accumulate (WACME)

Accumulate Protocol («Accumulate») — это основанный на идентификации блокчейн с делегированным доказательством доли (DPoS), предназначенный для поддержки цифровой экономики за счет взаимодействия с блокчейнами Layer 1, интеграции с корпоративными технологическими стеками и взаимодействия со Всемирной паутиной. Accumulate обходит трилемму безопасности, масштабируемости и децентрализации, реализуя архитектуру цепочек, в которой цифровые удостоверения с возможностью управления ключами, токенами, данными и другими удостоверениями рассматриваются как отдельные независимые блокчейны.

Официальный сайт:
https://accumulatenetwork.io
Whitepaper:
https://accumulatenetwork.io/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://explorer.accumulatenetwork.io

Токеномика и анализ цен Wrapped Accumulate (WACME)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wrapped Accumulate (WACME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 257,35K
$ 257,35K$ 257,35K
Общее предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
Оборотное предложение:
$ 32,05M
$ 32,05M$ 32,05M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,01M
$ 4,01M$ 4,01M
Исторический максимум:
$ 0,1036
$ 0,1036$ 0,1036
Исторический минимум:
$ 0,00000999576793482
$ 0,00000999576793482$ 0,00000999576793482
Текущая цена:
$ 0,008029
$ 0,008029$ 0,008029

Токеномика Wrapped Accumulate (WACME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Wrapped Accumulate (WACME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WACME, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WACME.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WACME, изучите текущую цену WACME!

Как купить WACME

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История цены Wrapped Accumulate (WACME)

Анализ истории цены WACME помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены WACME

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.