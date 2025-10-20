Текущая цена Tuna Chain сегодня составляет 0.0014425 USD. Следите за обновлениями цены TUNACHAIN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TUNACHAIN прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Tuna Chain сегодня составляет 0.0014425 USD. Следите за обновлениями цены TUNACHAIN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TUNACHAIN прямо сейчас на MEXC.

Логотип Tuna Chain

Tuna Chain Курс (TUNACHAIN)

Текущая цена 1 TUNACHAIN в USD:

-2,55%1D
USD
График цены Tuna Chain (TUNACHAIN) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:07:17 (UTC+8)

Информация о ценах Tuna Chain (TUNACHAIN) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Мин 24Ч
Макс 24Ч

+0,04%

-2,55%

+45,17%

+45,17%

Текущая цена Tuna Chain (TUNACHAIN) составляет $ 0,0014425. За последние 24 часа TUNACHAIN торговался в диапазоне от $ 0,0014409 до $ 0,0014806, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена TUNACHAIN за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, TUNACHAIN изменился на +0,04% за последний час, на -2,55% за 24 часа и на +45,17% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Tuna Chain (TUNACHAIN)

ETH

Текущая рыночная капитализация Tuna Chain составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 56,01K. Циркулируещее обращение TUNACHAIN составляет --, а общее предложение – 210000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 302,93K.

История цен Tuna Chain (TUNACHAIN) в USD

Отслеживайте изменения цены Tuna Chain за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000037746-2,55%
30 дней$ +0,0007681+113,89%
60 дней$ +0,0007692+114,24%
90 дней$ +0,0009935+221,26%
Изменение цены Tuna Chain сегодня

Сегодня для TUNACHAIN зафиксировано изменение $ -0,000037746 (-2,55%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Tuna Chain за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,0007681 (+113,89%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Tuna Chain за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то TUNACHAIN изменился на $ +0,0007692 (+114,24%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Tuna Chain за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,0009935 (+221,26%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Tuna Chain (TUNACHAIN)?

Просмотеть страницу истории цен Tuna Chain.

Что такое Tuna Chain (TUNACHAIN)

Tuna Chain - это прорывное решение второго уровня в сети Bitcoin, включающее в себя нативный стэйблкоин и гибридное решение ZK-OP. Оно органично сочетает в себе безопасность Bitcoin и универсальность Ethereum и призвано пересмотреть границы функциональности блокчейна.

Tuna Chain доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Tuna Chain. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга TUNACHAIN, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Tuna Chain в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Tuna Chain простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Tuna Chain (USD)

Сколько будет стоить Tuna Chain (TUNACHAIN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Tuna Chain (TUNACHAIN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Tuna Chain.

Проверьте прогноз цены Tuna Chain!

Токеномика Tuna Chain (TUNACHAIN)

Понимание токеномики Tuna Chain (TUNACHAIN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TUNACHAIN прямо сейчас!

Как купить Tuna Chain (TUNACHAIN)

Ищете как купить Tuna Chain? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Tuna Chain на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

TUNACHAIN на местную валюту

Источники Tuna Chain

Для более глубокого понимания Tuna Chain рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Tuna Chain
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Tuna Chain

Сколько стоит Tuna Chain (TUNACHAIN) на сегодня?
Актуальная цена TUNACHAIN в USD – 0,0014425 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена TUNACHAIN в USD?
Текущая цена TUNACHAIN в USD составляет $ 0,0014425. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Tuna Chain?
Рыночная капитализация TUNACHAIN составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение TUNACHAIN?
Циркулирующее предложение TUNACHAIN составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) TUNACHAIN?
TUNACHAIN достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена TUNACHAIN за все время (ATL)?
TUNACHAIN достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов TUNACHAIN?
Объем торгов за последние 24 часа для TUNACHAIN составляет $ 56,01K USD.
Вырастет ли TUNACHAIN в цене в этом году?
TUNACHAIN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TUNACHAIN для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:07:17 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

