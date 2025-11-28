Что такое TUNACHAIN

Токеномика и анализ цен Tuna Chain (TUNACHAIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tuna Chain (TUNACHAIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 210,00M $ 210,00M $ 210,00M Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 69,41K $ 69,41K $ 69,41K Исторический максимум: $ 0,1631 $ 0,1631 $ 0,1631 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0003305 $ 0,0003305 $ 0,0003305 Узнайте больше о цене Tuna Chain (TUNACHAIN) Купить TUNACHAIN сейчас!

Информация о Tuna Chain (TUNACHAIN) Tuna Chain - это прорывное решение второго уровня в сети Bitcoin, включающее в себя нативный стэйблкоин и гибридное решение ZK-OP. Оно органично сочетает в себе безопасность Bitcoin и универсальность Ethereum и призвано пересмотреть границы функциональности блокчейна. Tuna Chain - это прорывное решение второго уровня в сети Bitcoin, включающее в себя нативный стэйблкоин и гибридное решение ZK-OP. Оно органично сочетает в себе безопасность Bitcoin и универсальность Ethereum и призвано пересмотреть границы функциональности блокчейна. Официальный сайт: https://tunachain.io/ Whitepaper: https://tunachain.gitbook.io/tunachain/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xadd353fb2e2c563383ff3272a500f3e7134dafe4

Токеномика Tuna Chain (TUNACHAIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tuna Chain (TUNACHAIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TUNACHAIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TUNACHAIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TUNACHAIN, изучите текущую цену TUNACHAIN!

История цены Tuna Chain (TUNACHAIN) Анализ истории цены TUNACHAIN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Прогноз цены TUNACHAIN Хотите узнать, куда может двигаться TUNACHAIN? Наша страница прогноза цены TUNACHAIN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

