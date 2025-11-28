Токеномика Tuna Chain (TUNACHAIN)

Токеномика Tuna Chain (TUNACHAIN)

Откройте для себя ключевую информацию о Tuna Chain (TUNACHAIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:49:32 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Tuna Chain (TUNACHAIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tuna Chain (TUNACHAIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 210,00M
$ 210,00M$ 210,00M
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 69,41K
$ 69,41K$ 69,41K
Исторический максимум:
$ 0,1631
$ 0,1631$ 0,1631
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,0003305
$ 0,0003305$ 0,0003305

Информация о Tuna Chain (TUNACHAIN)

Tuna Chain - это прорывное решение второго уровня в сети Bitcoin, включающее в себя нативный стэйблкоин и гибридное решение ZK-OP. Оно органично сочетает в себе безопасность Bitcoin и универсальность Ethereum и призвано пересмотреть границы функциональности блокчейна.

Официальный сайт:
https://tunachain.io/
Whitepaper:
https://tunachain.gitbook.io/tunachain/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xadd353fb2e2c563383ff3272a500f3e7134dafe4

Токеномика Tuna Chain (TUNACHAIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Tuna Chain (TUNACHAIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TUNACHAIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TUNACHAIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TUNACHAIN, изучите текущую цену TUNACHAIN!

