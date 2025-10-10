Токеномика Tesla xStock (TSLAX)

Рыночная капитализация:
$ 35,19M
Общее предложение:
$ 81,00K
Оборотное предложение:
$ 81,00K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 35,19M
Исторический максимум:
$ 900
Исторический минимум:
$ 290,2836164741007
Текущая цена:
$ 434,49
Информация о Tesla xStock (TSLAX)

Tesla xStock (TSLAx) – это сертификат-трекер, выпущенный в виде токенов Solana SPL и ERC-20. TSLAx отслеживает цену Tesla, Inc. (базового актива). TSLAx разработан, чтобы предоставить квалифицированным участникам рынка криптовалют доступ к цене акций Tesla, Inc. в соответствии с нормативными требованиями, сохраняя при этом преимущества технологии блокчейна.

Официальный сайт:
https://assets.backed.fi/products/tesla-xstock
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/XsDoVfqeBukxuZHWhdvWHBhgEHjGNst4MLodqsJHzoB

Токеномика Tesla xStock (TSLAX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Tesla xStock (TSLAX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TSLAX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TSLAX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TSLAX, изучите текущую цену TSLAX!

