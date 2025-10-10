Токеномика Tesla xStock (TSLAX)
Токеномика и анализ цен Tesla xStock (TSLAX)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tesla xStock (TSLAX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о Tesla xStock (TSLAX)
Tesla xStock (TSLAx) – это сертификат-трекер, выпущенный в виде токенов Solana SPL и ERC-20. TSLAx отслеживает цену Tesla, Inc. (базового актива). TSLAx разработан, чтобы предоставить квалифицированным участникам рынка криптовалют доступ к цене акций Tesla, Inc. в соответствии с нормативными требованиями, сохраняя при этом преимущества технологии блокчейна.
Токеномика Tesla xStock (TSLAX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Tesla xStock (TSLAX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов TSLAX, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов TSLAX.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TSLAX, изучите текущую цену TSLAX!
История цены Tesla xStock (TSLAX)
Анализ истории цены TSLAX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены TSLAX
Хотите узнать, куда может двигаться TSLAX? Наша страница прогноза цены TSLAX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
