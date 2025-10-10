Токеномика Trading Payment (TPTU)

Токеномика Trading Payment (TPTU)

Откройте для себя ключевую информацию о Trading Payment (TPTU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 10:52:13 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Trading Payment (TPTU)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Trading Payment (TPTU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 6,00M
$ 6,00M$ 6,00M
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,22M
$ 4,22M$ 4,22M
Исторический максимум:
$ 1,271
$ 1,271$ 1,271
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,704
$ 0,704$ 0,704

Информация о Trading Payment (TPTU)

Торговый и платежный токен (TPT) – TPT является торговым и платёжным токеном сети Ultima Chain. Он позволяет активировать автоматическую торговлю, участвовать в экосистеме продуктов и получать токены Energy за работу с блокчейном. Пользователи могут замораживать токены TPT и получать за это обратную транзакцию с токенами UENERGY. Токены UENERGY используются для оплаты комиссий в сети вместо ресурса ENERGY в блокчейне ULTIMA.

Официальный сайт:
https://tpt-token.com/
Обозреватель блоков:
https://smartexplorer.com/blockchain/tokens/sKQQonRhhj2AuVshFHBjs9GUY91ZYjZs6g

Токеномика Trading Payment (TPTU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Trading Payment (TPTU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TPTU, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TPTU.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TPTU, изучите текущую цену TPTU!

История цены Trading Payment (TPTU)

Анализ истории цены TPTU помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены TPTU

Хотите узнать, куда может двигаться TPTU? Наша страница прогноза цены TPTU объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»