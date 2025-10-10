Торговый и платежный токен (TPT) – TPT является торговым и платёжным токеном сети Ultima Chain. Он позволяет активировать автоматическую торговлю, участвовать в экосистеме продуктов и получать токены Energy за работу с блокчейном. Пользователи могут замораживать токены TPT и получать за это обратную транзакцию с токенами UENERGY. Токены UENERGY используются для оплаты комиссий в сети вместо ресурса ENERGY в блокчейне ULTIMA.

Торговый и платежный токен (TPT) – TPT является торговым и платёжным токеном сети Ultima Chain. Он позволяет активировать автоматическую торговлю, участвовать в экосистеме продуктов и получать токены Energy за работу с блокчейном. Пользователи могут замораживать токены TPT и получать за это обратную транзакцию с токенами UENERGY. Токены UENERGY используются для оплаты комиссий в сети вместо ресурса ENERGY в блокчейне ULTIMA.