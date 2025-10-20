Текущая цена Torum сегодня составляет 0.004726 USD. Следите за обновлениями цены TORUM к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TORUM прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Torum сегодня составляет 0.004726 USD. Следите за обновлениями цены TORUM к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TORUM прямо сейчас на MEXC.

Torum Курс (TORUM)

Текущая цена 1 TORUM в USD:

График цены Torum (TORUM) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:16:42 (UTC+8)

Информация о ценах Torum (TORUM) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Текущая цена Torum (TORUM) составляет $ 0,004726. За последние 24 часа TORUM торговался в диапазоне от $ 0,004395 до $ 0,00474, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена TORUM за все время составляет $ 2,3939493863553967, а минимальная – $ 0,002637578225314152.

Что касается краткосрочной динамики, TORUM изменился на +4,90% за последний час, на +4,65% за 24 часа и на +1,61% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Torum (TORUM)

No.2291

BSC

Текущая рыночная капитализация Torum составляет $ 917,30K, при 24-часовом объеме торгов $ 119,57K. Циркулируещее обращение TORUM составляет 194,10M, а общее предложение – 800000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 3,78M.

История цен Torum (TORUM) в USD

Отслеживайте изменения цены Torum за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00020777+4,65%
30 дней$ -0,000835-15,02%
60 дней$ -0,001048-18,16%
90 дней$ -0,00113-19,30%
Изменение цены Torum сегодня

Сегодня для TORUM зафиксировано изменение $ +0,00020777 (+4,65%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Torum за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,000835 (-15,02%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Torum за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то TORUM изменился на $ -0,001048 (-18,16%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Torum за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,00113 (-19,30%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Torum (TORUM)?

Просмотеть страницу истории цен Torum.

Что такое Torum (TORUM)

Torum – это лицензированная биржа цифровых активов и криптокошелек с поддержкой Visa, разработанный для повседневного использования. Являясь первым электронным кошельком в Малайзии, Torum позволяет безопасно торговать, хранить и тратить цифровые активы. От ежедневных расходов до долгосрочного хранения – Torum делает криптовалюту такой же простой и доступной, как наличные.

Torum доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Torum. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга TORUM, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Torum в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Torum простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Torum (USD)

Сколько будет стоить Torum (TORUM) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Torum (TORUM) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Torum.

Проверьте прогноз цены Torum!

Токеномика Torum (TORUM)

Понимание токеномики Torum (TORUM) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TORUM прямо сейчас!

Как купить Torum (TORUM)

Ищете как купить Torum? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Torum на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

TORUM на местную валюту

1 Torum (TORUM) в VND
124,36469
1 Torum (TORUM) в AUD
A$0,00723078
1 Torum (TORUM) в GBP
0,0035445
1 Torum (TORUM) в EUR
0,00406436
1 Torum (TORUM) в USD
$0,004726
1 Torum (TORUM) в MYR
RM0,01994372
1 Torum (TORUM) в TRY
0,19839748
1 Torum (TORUM) в JPY
¥0,718352
1 Torum (TORUM) в ARS
ARS$6,37783152
1 Torum (TORUM) в RUB
0,38479092
1 Torum (TORUM) в INR
0,41489554
1 Torum (TORUM) в IDR
Rp78,76663516
1 Torum (TORUM) в PHP
0,27684908
1 Torum (TORUM) в EGP
￡E.0,22462678
1 Torum (TORUM) в BRL
R$0,02542588
1 Torum (TORUM) в CAD
C$0,00656914
1 Torum (TORUM) в BDT
0,57695008
1 Torum (TORUM) в NGN
6,90931748
1 Torum (TORUM) в COP
$18,4609375
1 Torum (TORUM) в ZAR
R.0,0817598
1 Torum (TORUM) в UAH
0,1980194
1 Torum (TORUM) в TZS
T.Sh.11,72700188
1 Torum (TORUM) в VES
Bs0,99246
1 Torum (TORUM) в CLP
$4,470796
1 Torum (TORUM) в PKR
Rs1,33764704
1 Torum (TORUM) в KZT
2,54358046
1 Torum (TORUM) в THB
฿0,15468198
1 Torum (TORUM) в TWD
NT$0,14541902
1 Torum (TORUM) в AED
د.إ0,01734442
1 Torum (TORUM) в CHF
Fr0,00373354
1 Torum (TORUM) в HKD
HK$0,03672102
1 Torum (TORUM) в AMD
֏1,8079313
1 Torum (TORUM) в MAD
.د.م0,04376276
1 Torum (TORUM) в MXN
$0,0869584
1 Torum (TORUM) в SAR
ريال0,0177225
1 Torum (TORUM) в ETB
Br0,71561092
1 Torum (TORUM) в KES
KSh0,61031564
1 Torum (TORUM) в JOD
د.أ0,003350734
1 Torum (TORUM) в PLN
0,01720264
1 Torum (TORUM) в RON
лв0,02065262
1 Torum (TORUM) в SEK
kr0,04432988
1 Torum (TORUM) в BGN
лв0,00793968
1 Torum (TORUM) в HUF
Ft1,58642368
1 Torum (TORUM) в CZK
0,09896244
1 Torum (TORUM) в KWD
د.ك0,001446156
1 Torum (TORUM) в ILS
0,01554854
1 Torum (TORUM) в BOB
Bs0,03265666
1 Torum (TORUM) в AZN
0,0080342
1 Torum (TORUM) в TJS
SM0,04376276
1 Torum (TORUM) в GEL
0,0127602
1 Torum (TORUM) в AOA
Kz4,30807982
1 Torum (TORUM) в BHD
.د.ب0,001776976
1 Torum (TORUM) в BMD
$0,004726
1 Torum (TORUM) в DKK
kr0,03038818
1 Torum (TORUM) в HNL
L0,12410476
1 Torum (TORUM) в MUR
0,21512752
1 Torum (TORUM) в NAD
$0,08204336
1 Torum (TORUM) в NOK
kr0,04716548
1 Torum (TORUM) в NZD
$0,00817598
1 Torum (TORUM) в PAB
B/.0,004726
1 Torum (TORUM) в PGK
K0,0198492
1 Torum (TORUM) в QAR
ر.ق0,01720264
1 Torum (TORUM) в RSD
дин.0,47699518
1 Torum (TORUM) в UZS
soʻm56,93974594
1 Torum (TORUM) в ALL
L0,39410114
1 Torum (TORUM) в ANG
ƒ0,00845954
1 Torum (TORUM) в AWG
ƒ0,0085068
1 Torum (TORUM) в BBD
$0,009452
1 Torum (TORUM) в BAM
KM0,00793968
1 Torum (TORUM) в BIF
Fr13,936974
1 Torum (TORUM) в BND
$0,0061438
1 Torum (TORUM) в BSD
$0,004726
1 Torum (TORUM) в JMD
$0,75842848
1 Torum (TORUM) в KHR
19,0564135
1 Torum (TORUM) в KMF
Fr2,003824
1 Torum (TORUM) в LAK
102,73912838
1 Torum (TORUM) в LKR
රු1,43429374
1 Torum (TORUM) в MDL
L0,08020022
1 Torum (TORUM) в MGA
Ar21,1928018
1 Torum (TORUM) в MOP
P0,037808
1 Torum (TORUM) в MVR
0,0723078
1 Torum (TORUM) в MWK
MK8,1906306
1 Torum (TORUM) в MZN
MT0,3019914
1 Torum (TORUM) в NPR
रु0,66419204
1 Torum (TORUM) в PYG
33,516792
1 Torum (TORUM) в RWF
Fr6,857426
1 Torum (TORUM) в SBD
$0,03889498
1 Torum (TORUM) в SCR
0,06460442
1 Torum (TORUM) в SRD
$0,18757494
1 Torum (TORUM) в SVC
$0,0413525
1 Torum (TORUM) в SZL
L0,08204336
1 Torum (TORUM) в TMT
m0,01658826
1 Torum (TORUM) в TND
د.ت0,013884988
1 Torum (TORUM) в TTD
$0,03204228
1 Torum (TORUM) в UGX
Sh16,465384
1 Torum (TORUM) в XAF
Fr2,665464
1 Torum (TORUM) в XCD
$0,0127602
1 Torum (TORUM) в XOF
Fr2,665464
1 Torum (TORUM) в XPF
Fr0,482052
1 Torum (TORUM) в BWP
P0,0633284
1 Torum (TORUM) в BZD
$0,00949926
1 Torum (TORUM) в CVE
$0,44972616
1 Torum (TORUM) в DJF
Fr0,841228
1 Torum (TORUM) в DOP
$0,2998647
1 Torum (TORUM) в DZD
د.ج0,61645944
1 Torum (TORUM) в FJD
$0,0108698
1 Torum (TORUM) в GNF
Fr41,09257
1 Torum (TORUM) в GTQ
Q0,03620116
1 Torum (TORUM) в GYD
$0,9886792
1 Torum (TORUM) в ISK
kr0,576572

Источники Torum

Для более глубокого понимания Torum рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Torum
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Torum

Сколько стоит Torum (TORUM) на сегодня?
Актуальная цена TORUM в USD – 0,004726 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена TORUM в USD?
Текущая цена TORUM в USD составляет $ 0,004726. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Torum?
Рыночная капитализация TORUM составляет $ 917,30K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение TORUM?
Циркулирующее предложение TORUM составляет 194,10M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) TORUM?
TORUM достиг максимальной цены (ATH) в 2,3939493863553967 USD.
Какова была минимальная цена TORUM за все время (ATL)?
TORUM достиг минимальной цены (ATL) в 0,002637578225314152 USD.
Каков объем торгов TORUM?
Объем торгов за последние 24 часа для TORUM составляет $ 119,57K USD.
Вырастет ли TORUM в цене в этом году?
TORUM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TORUM для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Torum (TORUM)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

