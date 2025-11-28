Токеномика Torum (TORUM)

Токеномика Torum (TORUM)

Откройте для себя ключевую информацию о Torum (TORUM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 22:03:35 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Torum (TORUM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Torum (TORUM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Информация о Torum (TORUM)

Torum – это лицензированная биржа цифровых активов и криптокошелек с поддержкой Visa, разработанный для повседневного использования. Являясь первым электронным кошельком в Малайзии, Torum позволяет безопасно торговать, хранить и тратить цифровые активы. От ежедневных расходов до долгосрочного хранения – Torum делает криптовалюту такой же простой и доступной, как наличные.

Официальный сайт:
https://www.intro.torum.com/?utm_source=cmc
Whitepaper:
https://docs.torum.com/torum-v2-whitepaper-1
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x443cAb9583B83eAA7A712c9D64525E57E2a7eB3f

Токеномика Torum (TORUM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Torum (TORUM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TORUM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TORUM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TORUM, изучите текущую цену TORUM!

История цены Torum (TORUM)

Анализ истории цены TORUM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены TORUM

Хотите узнать, куда может двигаться TORUM? Наша страница прогноза цены TORUM объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

