Информация о Torum (TORUM) Torum – это лицензированная биржа цифровых активов и криптокошелек с поддержкой Visa, разработанный для повседневного использования. Являясь первым электронным кошельком в Малайзии, Torum позволяет безопасно торговать, хранить и тратить цифровые активы. От ежедневных расходов до долгосрочного хранения – Torum делает криптовалюту такой же простой и доступной, как наличные. Официальный сайт: https://www.intro.torum.com/?utm_source=cmc Whitepaper: https://docs.torum.com/torum-v2-whitepaper-1 Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x443cAb9583B83eAA7A712c9D64525E57E2a7eB3f

Токеномика Torum (TORUM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Torum (TORUM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TORUM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TORUM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TORUM, изучите текущую цену TORUM!

Как купить TORUM Заинтересованы в добавлении Torum (TORUM) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки TORUM, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить TORUM на MEXC прямо сейчас! История цены Torum (TORUM) Анализ истории цены TORUM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены TORUM прямо сейчас! Прогноз цены TORUM Хотите узнать, куда может двигаться TORUM? Наша страница прогноза цены TORUM объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена TORUM прямо сейчас!

