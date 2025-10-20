Текущая цена THINK Token сегодня составляет 0.00613 USD. Следите за обновлениями цены THINK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены THINK прямо сейчас на MEXC.Текущая цена THINK Token сегодня составляет 0.00613 USD. Следите за обновлениями цены THINK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены THINK прямо сейчас на MEXC.

Логотип THINK Token

THINK Token Курс (THINK)

Текущая цена 1 THINK в USD:

$0,00613
$0,00613$0,00613
+12,89%1D
USD
График цены THINK Token (THINK) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:15:30 (UTC+8)

Информация о ценах THINK Token (THINK) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00535
$ 0,00535$ 0,00535
Мин 24Ч
$ 0,00671
$ 0,00671$ 0,00671
Макс 24Ч

$ 0,00535
$ 0,00535$ 0,00535

$ 0,00671
$ 0,00671$ 0,00671

$ 0,09159672574773454
$ 0,09159672574773454$ 0,09159672574773454

$ 0,004525510452854356
$ 0,004525510452854356$ 0,004525510452854356

-0,81%

+12,89%

+11,86%

+11,86%

Текущая цена THINK Token (THINK) составляет $ 0,00613. За последние 24 часа THINK торговался в диапазоне от $ 0,00535 до $ 0,00671, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена THINK за все время составляет $ 0,09159672574773454, а минимальная – $ 0,004525510452854356.

Что касается краткосрочной динамики, THINK изменился на -0,81% за последний час, на +12,89% за 24 часа и на +11,86% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация THINK Token (THINK)

No.3790

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 66,36K
$ 66,36K$ 66,36K

$ 6,13M
$ 6,13M$ 6,13M

0,00
0,00 0,00

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

0,00%

ETH

Текущая рыночная капитализация THINK Token составляет $ 0,00, при 24-часовом объеме торгов $ 66,36K. Циркулируещее обращение THINK составляет 0,00, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 6,13M.

История цен THINK Token (THINK) в USD

Отслеживайте изменения цены THINK Token за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,0006999+12,89%
30 дней$ -0,00582-48,71%
60 дней$ -0,0165-72,92%
90 дней$ -0,00387-38,70%
Изменение цены THINK Token сегодня

Сегодня для THINK зафиксировано изменение $ +0,0006999 (+12,89%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены THINK Token за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,00582 (-48,71%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены THINK Token за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то THINK изменился на $ -0,0165 (-72,92%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены THINK Token за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,00387 (-38,70%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены THINK Token (THINK)?

Просмотеть страницу истории цен THINK Token.

Что такое THINK Token (THINK)

THINK Token доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в THINK Token. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга THINK, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о THINK Token в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки THINK Token простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены THINK Token (USD)

Сколько будет стоить THINK Token (THINK) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов THINK Token (THINK) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для THINK Token.

Проверьте прогноз цены THINK Token!

Токеномика THINK Token (THINK)

Понимание токеномики THINK Token (THINK) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена THINK прямо сейчас!

Как купить THINK Token (THINK)

Ищете как купить THINK Token? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести THINK Token на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

THINK на местную валюту

1 THINK Token (THINK) в VND
161,31095
1 THINK Token (THINK) в AUD
A$0,0093789
1 THINK Token (THINK) в GBP
0,0045975
1 THINK Token (THINK) в EUR
0,0052718
1 THINK Token (THINK) в USD
$0,00613
1 THINK Token (THINK) в MYR
RM0,0258686
1 THINK Token (THINK) в TRY
0,2573374
1 THINK Token (THINK) в JPY
¥0,93176
1 THINK Token (THINK) в ARS
ARS$8,2725576
1 THINK Token (THINK) в RUB
0,4991046
1 THINK Token (THINK) в INR
0,5381527
1 THINK Token (THINK) в IDR
Rp102,1666258
1 THINK Token (THINK) в PHP
0,3590954
1 THINK Token (THINK) в EGP
￡E.0,2913589
1 THINK Token (THINK) в BRL
R$0,0329794
1 THINK Token (THINK) в CAD
C$0,0085207
1 THINK Token (THINK) в BDT
0,7483504
1 THINK Token (THINK) в NGN
8,9619374
1 THINK Token (THINK) в COP
$23,9453125
1 THINK Token (THINK) в ZAR
R.0,106049
1 THINK Token (THINK) в UAH
0,256847
1 THINK Token (THINK) в TZS
T.Sh.15,2108594
1 THINK Token (THINK) в VES
Bs1,2873
1 THINK Token (THINK) в CLP
$5,79898
1 THINK Token (THINK) в PKR
Rs1,7350352
1 THINK Token (THINK) в KZT
3,2992273
1 THINK Token (THINK) в THB
฿0,2006349
1 THINK Token (THINK) в TWD
NT$0,1886201
1 THINK Token (THINK) в AED
د.إ0,0224971
1 THINK Token (THINK) в CHF
Fr0,0048427
1 THINK Token (THINK) в HKD
HK$0,0476301
1 THINK Token (THINK) в AMD
֏2,3450315
1 THINK Token (THINK) в MAD
.د.م0,0567638
1 THINK Token (THINK) в MXN
$0,112792
1 THINK Token (THINK) в SAR
ريال0,0229875
1 THINK Token (THINK) в ETB
Br0,9282046
1 THINK Token (THINK) в KES
KSh0,7916282
1 THINK Token (THINK) в JOD
د.أ0,00434617
1 THINK Token (THINK) в PLN
0,0223132
1 THINK Token (THINK) в RON
лв0,0267881
1 THINK Token (THINK) в SEK
kr0,0574994
1 THINK Token (THINK) в BGN
лв0,0102984
1 THINK Token (THINK) в HUF
Ft2,0577184
1 THINK Token (THINK) в CZK
0,1283622
1 THINK Token (THINK) в KWD
د.ك0,00187578
1 THINK Token (THINK) в ILS
0,0201677
1 THINK Token (THINK) в BOB
Bs0,0423583
1 THINK Token (THINK) в AZN
0,010421
1 THINK Token (THINK) в TJS
SM0,0567638
1 THINK Token (THINK) в GEL
0,016551
1 THINK Token (THINK) в AOA
Kz5,5879241
1 THINK Token (THINK) в BHD
.د.ب0,00230488
1 THINK Token (THINK) в BMD
$0,00613
1 THINK Token (THINK) в DKK
kr0,0394159
1 THINK Token (THINK) в HNL
L0,1609738
1 THINK Token (THINK) в MUR
0,2790376
1 THINK Token (THINK) в NAD
$0,1064168
1 THINK Token (THINK) в NOK
kr0,0611774
1 THINK Token (THINK) в NZD
$0,0106049
1 THINK Token (THINK) в PAB
B/.0,00613
1 THINK Token (THINK) в PGK
K0,025746
1 THINK Token (THINK) в QAR
ر.ق0,0223132
1 THINK Token (THINK) в RSD
дин.0,6187009
1 THINK Token (THINK) в UZS
soʻm73,8554047
1 THINK Token (THINK) в ALL
L0,5111807
1 THINK Token (THINK) в ANG
ƒ0,0109727
1 THINK Token (THINK) в AWG
ƒ0,011034
1 THINK Token (THINK) в BBD
$0,01226
1 THINK Token (THINK) в BAM
KM0,0102984
1 THINK Token (THINK) в BIF
Fr18,07737
1 THINK Token (THINK) в BND
$0,007969
1 THINK Token (THINK) в BSD
$0,00613
1 THINK Token (THINK) в JMD
$0,9837424
1 THINK Token (THINK) в KHR
24,7176925
1 THINK Token (THINK) в KMF
Fr2,59912
1 THINK Token (THINK) в LAK
133,2608669
1 THINK Token (THINK) в LKR
රු1,8603937
1 THINK Token (THINK) в MDL
L0,1040261
1 THINK Token (THINK) в MGA
Ar27,488759
1 THINK Token (THINK) в MOP
P0,04904
1 THINK Token (THINK) в MVR
0,093789
1 THINK Token (THINK) в MWK
MK10,623903
1 THINK Token (THINK) в MZN
MT0,391707
1 THINK Token (THINK) в NPR
रु0,8615102
1 THINK Token (THINK) в PYG
43,47396
1 THINK Token (THINK) в RWF
Fr8,89463
1 THINK Token (THINK) в SBD
$0,0504499
1 THINK Token (THINK) в SCR
0,0837971
1 THINK Token (THINK) в SRD
$0,2432997
1 THINK Token (THINK) в SVC
$0,0536375
1 THINK Token (THINK) в SZL
L0,1064168
1 THINK Token (THINK) в TMT
m0,0215163
1 THINK Token (THINK) в TND
د.ت0,01800994
1 THINK Token (THINK) в TTD
$0,0415614
1 THINK Token (THINK) в UGX
Sh21,35692
1 THINK Token (THINK) в XAF
Fr3,45732
1 THINK Token (THINK) в XCD
$0,016551
1 THINK Token (THINK) в XOF
Fr3,45732
1 THINK Token (THINK) в XPF
Fr0,62526
1 THINK Token (THINK) в BWP
P0,082142
1 THINK Token (THINK) в BZD
$0,0123213
1 THINK Token (THINK) в CVE
$0,5833308
1 THINK Token (THINK) в DJF
Fr1,09114
1 THINK Token (THINK) в DOP
$0,3889485
1 THINK Token (THINK) в DZD
د.ج0,7995972
1 THINK Token (THINK) в FJD
$0,014099
1 THINK Token (THINK) в GNF
Fr53,30035
1 THINK Token (THINK) в GTQ
Q0,0469558
1 THINK Token (THINK) в GYD
$1,282396
1 THINK Token (THINK) в ISK
kr0,74786

Источники THINK Token

Для более глубокого понимания THINK Token рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт THINK Token
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о THINK Token

Сколько стоит THINK Token (THINK) на сегодня?
Актуальная цена THINK в USD – 0,00613 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена THINK в USD?
Текущая цена THINK в USD составляет $ 0,00613. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация THINK Token?
Рыночная капитализация THINK составляет $ 0,00 USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение THINK?
Циркулирующее предложение THINK составляет 0,00 USD.
Какова была максимальная цена (ATH) THINK?
THINK достиг максимальной цены (ATH) в 0,09159672574773454 USD.
Какова была минимальная цена THINK за все время (ATL)?
THINK достиг минимальной цены (ATL) в 0,004525510452854356 USD.
Каков объем торгов THINK?
Объем торгов за последние 24 часа для THINK составляет $ 66,36K USD.
Вырастет ли THINK в цене в этом году?
THINK может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены THINK для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:15:30 (UTC+8)

Важные обновления индустрии THINK Token (THINK)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор THINK в USD

Сумма

THINK
THINK
USD
USD

1 THINK = 0,00613 USD

Торговля THINK

THINK/USDT
$0,00613
$0,00613$0,00613
+12,89%

