Текущая цена Taker Protocol сегодня составляет 0.006157 USD. Следите за обновлениями цены TAKER к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TAKER прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Taker Protocol сегодня составляет 0.006157 USD. Следите за обновлениями цены TAKER к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TAKER прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о TAKER

Информация о цене TAKER

Whitepaper TAKER

Официальный сайт TAKER

Токеномика TAKER

Прогноз цен TAKER

История TAKER

Руководство по покупке TAKER

Конвертер валют TAKER в фиат

TAKER на споте

Фьючерсы TAKER USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Taker Protocol

Taker Protocol Курс (TAKER)

Текущая цена 1 TAKER в USD:

$0,006154
$0,006154$0,006154
-8,76%1D
USD
График цены Taker Protocol (TAKER) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:14:29 (UTC+8)

Информация о ценах Taker Protocol (TAKER) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,005752
$ 0,005752$ 0,005752
Мин 24Ч
$ 0,006852
$ 0,006852$ 0,006852
Макс 24Ч

$ 0,005752
$ 0,005752$ 0,005752

$ 0,006852
$ 0,006852$ 0,006852

--
----

--
----

-7,22%

-8,76%

-10,99%

-10,99%

Текущая цена Taker Protocol (TAKER) составляет $ 0,006157. За последние 24 часа TAKER торговался в диапазоне от $ 0,005752 до $ 0,006852, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена TAKER за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, TAKER изменился на -7,22% за последний час, на -8,76% за 24 часа и на -10,99% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Taker Protocol (TAKER)

--
----

$ 242,14K
$ 242,14K$ 242,14K

$ 6,16M
$ 6,16M$ 6,16M

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BSC

Текущая рыночная капитализация Taker Protocol составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 242,14K. Циркулируещее обращение TAKER составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 6,16M.

История цен Taker Protocol (TAKER) в USD

Отслеживайте изменения цены Taker Protocol за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,00059085-8,76%
30 дней$ -0,005953-49,16%
60 дней$ -0,006983-53,15%
90 дней$ -0,016623-72,98%
Изменение цены Taker Protocol сегодня

Сегодня для TAKER зафиксировано изменение $ -0,00059085 (-8,76%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Taker Protocol за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,005953 (-49,16%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Taker Protocol за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то TAKER изменился на $ -0,006983 (-53,15%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Taker Protocol за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,016623 (-72,98%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Taker Protocol (TAKER)?

Просмотеть страницу истории цен Taker Protocol.

Что такое Taker Protocol (TAKER)

Taker – это первый и крупнейший протокол стимулирования экосистемы Bitcoin, разработанный для демократизации прибыли от Bitcoin для всех держателей долей Bitcoin. Он служит в качестве уровня стимулирования Bitcoin, используя несколько систем вознаграждений, чтобы побудить миллионы пользователей принять, хранить и использовать Bitcoin и его деривативы.

Taker Protocol доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Taker Protocol. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга TAKER, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Taker Protocol в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Taker Protocol простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Taker Protocol (USD)

Сколько будет стоить Taker Protocol (TAKER) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Taker Protocol (TAKER) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Taker Protocol.

Проверьте прогноз цены Taker Protocol!

Токеномика Taker Protocol (TAKER)

Понимание токеномики Taker Protocol (TAKER) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TAKER прямо сейчас!

Как купить Taker Protocol (TAKER)

Ищете как купить Taker Protocol? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Taker Protocol на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

TAKER на местную валюту

1 Taker Protocol (TAKER) в VND
162,021455
1 Taker Protocol (TAKER) в AUD
A$0,00942021
1 Taker Protocol (TAKER) в GBP
0,00461775
1 Taker Protocol (TAKER) в EUR
0,00529502
1 Taker Protocol (TAKER) в USD
$0,006157
1 Taker Protocol (TAKER) в MYR
RM0,02598254
1 Taker Protocol (TAKER) в TRY
0,25847086
1 Taker Protocol (TAKER) в JPY
¥0,935864
1 Taker Protocol (TAKER) в ARS
ARS$8,30899464
1 Taker Protocol (TAKER) в RUB
0,50130294
1 Taker Protocol (TAKER) в INR
0,54052303
1 Taker Protocol (TAKER) в IDR
Rp102,61662562
1 Taker Protocol (TAKER) в PHP
0,36067706
1 Taker Protocol (TAKER) в EGP
￡E.0,29264221
1 Taker Protocol (TAKER) в BRL
R$0,03312466
1 Taker Protocol (TAKER) в CAD
C$0,00855823
1 Taker Protocol (TAKER) в BDT
0,75164656
1 Taker Protocol (TAKER) в NGN
9,00141086
1 Taker Protocol (TAKER) в COP
$24,05078125
1 Taker Protocol (TAKER) в ZAR
R.0,1065161
1 Taker Protocol (TAKER) в UAH
0,2579783
1 Taker Protocol (TAKER) в TZS
T.Sh.15,27785666
1 Taker Protocol (TAKER) в VES
Bs1,29297
1 Taker Protocol (TAKER) в CLP
$5,824522
1 Taker Protocol (TAKER) в PKR
Rs1,74267728
1 Taker Protocol (TAKER) в KZT
3,31375897
1 Taker Protocol (TAKER) в THB
฿0,20151861
1 Taker Protocol (TAKER) в TWD
NT$0,18945089
1 Taker Protocol (TAKER) в AED
د.إ0,02259619
1 Taker Protocol (TAKER) в CHF
Fr0,00486403
1 Taker Protocol (TAKER) в HKD
HK$0,04783989
1 Taker Protocol (TAKER) в AMD
֏2,35536035
1 Taker Protocol (TAKER) в MAD
.د.م0,05701382
1 Taker Protocol (TAKER) в MXN
$0,1132888
1 Taker Protocol (TAKER) в SAR
ريال0,02308875
1 Taker Protocol (TAKER) в ETB
Br0,93229294
1 Taker Protocol (TAKER) в KES
KSh0,79511498
1 Taker Protocol (TAKER) в JOD
د.أ0,004365313
1 Taker Protocol (TAKER) в PLN
0,02241148
1 Taker Protocol (TAKER) в RON
лв0,02690609
1 Taker Protocol (TAKER) в SEK
kr0,05775266
1 Taker Protocol (TAKER) в BGN
лв0,01034376
1 Taker Protocol (TAKER) в HUF
Ft2,06678176
1 Taker Protocol (TAKER) в CZK
0,12892758
1 Taker Protocol (TAKER) в KWD
د.ك0,001884042
1 Taker Protocol (TAKER) в ILS
0,02025653
1 Taker Protocol (TAKER) в BOB
Bs0,04254487
1 Taker Protocol (TAKER) в AZN
0,0104669
1 Taker Protocol (TAKER) в TJS
SM0,05701382
1 Taker Protocol (TAKER) в GEL
0,0166239
1 Taker Protocol (TAKER) в AOA
Kz5,61253649
1 Taker Protocol (TAKER) в BHD
.د.ب0,002315032
1 Taker Protocol (TAKER) в BMD
$0,006157
1 Taker Protocol (TAKER) в DKK
kr0,03958951
1 Taker Protocol (TAKER) в HNL
L0,16168282
1 Taker Protocol (TAKER) в MUR
0,28026664
1 Taker Protocol (TAKER) в NAD
$0,10688552
1 Taker Protocol (TAKER) в NOK
kr0,06144686
1 Taker Protocol (TAKER) в NZD
$0,01065161
1 Taker Protocol (TAKER) в PAB
B/.0,006157
1 Taker Protocol (TAKER) в PGK
K0,0258594
1 Taker Protocol (TAKER) в QAR
ر.ق0,02241148
1 Taker Protocol (TAKER) в RSD
дин.0,62142601
1 Taker Protocol (TAKER) в UZS
soʻm74,18070583
1 Taker Protocol (TAKER) в ALL
L0,51343223
1 Taker Protocol (TAKER) в ANG
ƒ0,01102103
1 Taker Protocol (TAKER) в AWG
ƒ0,0110826
1 Taker Protocol (TAKER) в BBD
$0,012314
1 Taker Protocol (TAKER) в BAM
KM0,01034376
1 Taker Protocol (TAKER) в BIF
Fr18,156993
1 Taker Protocol (TAKER) в BND
$0,0080041
1 Taker Protocol (TAKER) в BSD
$0,006157
1 Taker Protocol (TAKER) в JMD
$0,98807536
1 Taker Protocol (TAKER) в KHR
24,82656325
1 Taker Protocol (TAKER) в KMF
Fr2,610568
1 Taker Protocol (TAKER) в LAK
133,84782341
1 Taker Protocol (TAKER) в LKR
රු1,86858793
1 Taker Protocol (TAKER) в MDL
L0,10448429
1 Taker Protocol (TAKER) в MGA
Ar27,6098351
1 Taker Protocol (TAKER) в MOP
P0,049256
1 Taker Protocol (TAKER) в MVR
0,0942021
1 Taker Protocol (TAKER) в MWK
MK10,6706967
1 Taker Protocol (TAKER) в MZN
MT0,3934323
1 Taker Protocol (TAKER) в NPR
रु0,86530478
1 Taker Protocol (TAKER) в PYG
43,665444
1 Taker Protocol (TAKER) в RWF
Fr8,933807
1 Taker Protocol (TAKER) в SBD
$0,05067211
1 Taker Protocol (TAKER) в SCR
0,08416619
1 Taker Protocol (TAKER) в SRD
$0,24437133
1 Taker Protocol (TAKER) в SVC
$0,05387375
1 Taker Protocol (TAKER) в SZL
L0,10688552
1 Taker Protocol (TAKER) в TMT
m0,02161107
1 Taker Protocol (TAKER) в TND
د.ت0,018089266
1 Taker Protocol (TAKER) в TTD
$0,04174446
1 Taker Protocol (TAKER) в UGX
Sh21,450988
1 Taker Protocol (TAKER) в XAF
Fr3,472548
1 Taker Protocol (TAKER) в XCD
$0,0166239
1 Taker Protocol (TAKER) в XOF
Fr3,472548
1 Taker Protocol (TAKER) в XPF
Fr0,628014
1 Taker Protocol (TAKER) в BWP
P0,0825038
1 Taker Protocol (TAKER) в BZD
$0,01237557
1 Taker Protocol (TAKER) в CVE
$0,58590012
1 Taker Protocol (TAKER) в DJF
Fr1,095946
1 Taker Protocol (TAKER) в DOP
$0,39066165
1 Taker Protocol (TAKER) в DZD
د.ج0,80311908
1 Taker Protocol (TAKER) в FJD
$0,0141611
1 Taker Protocol (TAKER) в GNF
Fr53,535115
1 Taker Protocol (TAKER) в GTQ
Q0,04716262
1 Taker Protocol (TAKER) в GYD
$1,2880444
1 Taker Protocol (TAKER) в ISK
kr0,751154

Источники Taker Protocol

Для более глубокого понимания Taker Protocol рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Taker Protocol

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Taker Protocol

Сколько стоит Taker Protocol (TAKER) на сегодня?
Актуальная цена TAKER в USD – 0,006157 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена TAKER в USD?
Текущая цена TAKER в USD составляет $ 0,006157. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Taker Protocol?
Рыночная капитализация TAKER составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение TAKER?
Циркулирующее предложение TAKER составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) TAKER?
TAKER достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена TAKER за все время (ATL)?
TAKER достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов TAKER?
Объем торгов за последние 24 часа для TAKER составляет $ 242,14K USD.
Вырастет ли TAKER в цене в этом году?
TAKER может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TAKER для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:14:29 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Taker Protocol (TAKER)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор TAKER в USD

Сумма

TAKER
TAKER
USD
USD

1 TAKER = 0,006157 USD

Торговля TAKER

TAKER/USDT
$0,006154
$0,006154$0,006154
-8,74%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах