Taker – это первый и крупнейший протокол стимулирования экосистемы Bitcoin, разработанный для демократизации прибыли от Bitcoin для всех держателей долей Bitcoin. Он служит в качестве уровня стимулирования Bitcoin, используя несколько систем вознаграждений, чтобы побудить миллионы пользователей принять, хранить и использовать Bitcoin и его деривативы.