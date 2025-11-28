Токеномика STBL (STBL)

Токеномика STBL (STBL)

Откройте для себя ключевую информацию о STBL (STBL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:48:04 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен STBL (STBL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене STBL (STBL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 35,16M
$ 35,16M
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 703,10M
$ 703,10M
Исторический максимум:
$ 0,61124
$ 0,61124
Исторический минимум:
$ 0,05027366108223707
$ 0,05027366108223707
Текущая цена:
$ 0,07031
$ 0,07031

Информация о STBL (STBL)

STBL – это децентрализованная платформа без хранения активов, созданная для переосмысления полезности стейблкоинов путем объединения доходности, прозрачности и обеспечения активами реального мира (RWA). В своей основе STBL представляет собой механизм для минтинга стейблкоинов, а именно USST и YLD, с уникальными преимуществами, которые выделяют его в экосистеме DeFi: доходность без стейкинга, отсутствие блокировок и рост на основе RWA.

Официальный сайт:
www.stbl.com
Whitepaper:
https://docs.stbl.com/overview/introduction/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x8dedf84656fa932157e27c060d8613824e7979e3

Токеномика STBL (STBL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики STBL (STBL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов STBL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов STBL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STBL, изучите текущую цену STBL!

История цены STBL (STBL)

Анализ истории цены STBL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены STBL

Хотите узнать, куда может двигаться STBL? Наша страница прогноза цены STBL объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»