STBL – это децентрализованная платформа без хранения активов, созданная для переосмысления полезности стейблкоинов путем объединения доходности, прозрачности и обеспечения активами реального мира (RWA). В своей основе STBL представляет собой механизм для минтинга стейблкоинов, а именно USST и YLD, с уникальными преимуществами, которые выделяют его в экосистеме DeFi: доходность без стейкинга, отсутствие блокировок и рост на основе RWA.