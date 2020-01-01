Токеномика SeaFi (SPT) Откройте для себя ключевую информацию о SeaFi (SPT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SeaFi (SPT) SeaPad - это справедливая, инновационная и надежная платформа для запуска, которая опирается на новые развивающиеся блокчейн-платформы, такие как Sui, Sei, Arbitrum, zkSync и другие. Официальный сайт: https://seafi.ai Whitepaper: https://docs.seafi.ai/ Обозреватель блоков: https://suivision.xyz/coin/0xb779486cfd6c19e9218cc7dc17c453014d2d9ba12d2ee4dbb0ec4e1e02ae1cca::spt::SPT Купить SPT сейчас!

Токеномика и анализ цен SeaFi (SPT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SeaFi (SPT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,37M $ 1,37M $ 1,37M Исторический максимум: $ 0,28958 $ 0,28958 $ 0,28958 Исторический минимум: $ 0,009373578752881594 $ 0,009373578752881594 $ 0,009373578752881594 Текущая цена: $ 0,0137 $ 0,0137 $ 0,0137 Узнайте больше о цене SeaFi (SPT)

Токеномика SeaFi (SPT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SeaFi (SPT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SPT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SPT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPT, изучите текущую цену SPT!

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