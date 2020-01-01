Токеномика SeaFi (SPT)

Токеномика SeaFi (SPT)

Откройте для себя ключевую информацию о SeaFi (SPT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SeaFi (SPT)

SeaPad - это справедливая, инновационная и надежная платформа для запуска, которая опирается на новые развивающиеся блокчейн-платформы, такие как Sui, Sei, Arbitrum, zkSync и другие.

Официальный сайт:
https://seafi.ai
Whitepaper:
https://docs.seafi.ai/
Обозреватель блоков:
https://suivision.xyz/coin/0xb779486cfd6c19e9218cc7dc17c453014d2d9ba12d2ee4dbb0ec4e1e02ae1cca::spt::SPT

Токеномика и анализ цен SeaFi (SPT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SeaFi (SPT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,37M
$ 1,37M$ 1,37M
Исторический максимум:
$ 0,28958
$ 0,28958$ 0,28958
Исторический минимум:
$ 0,009373578752881594
$ 0,009373578752881594$ 0,009373578752881594
Текущая цена:
$ 0,0137
$ 0,0137$ 0,0137

Токеномика SeaFi (SPT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SeaFi (SPT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SPT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SPT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPT, изучите текущую цену SPT!

Как купить SPT

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История цены SeaFi (SPT)

Анализ истории цены SPT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SPT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.