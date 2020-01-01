Токеномика Fasttoken (FTN) Откройте для себя ключевую информацию о Fasttoken (FTN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Fasttoken (FTN) FTN - официальная криптовалюта экосистемы Fastex и родной токен цепочки Fastex, разработанной и курируемой ведущим технологическим гигантом SoftConstruct. Благодаря обширной сети SoftConstruct, более 1 миллиона активных пользователей и 700 партнеров по всему миру, FTN будет иметь множество реальных примеров использования с первого дня, что предполагает высокий органический рост. Официальный сайт: https://www.fasttoken.com Whitepaper: https://docs.fasttoken.com/fasttoken-official-whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://ftnscan.com/ Купить FTN сейчас!

Токеномика и анализ цен Fasttoken (FTN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fasttoken (FTN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,93B $ 1,93B $ 1,93B Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 436,26M $ 436,26M $ 436,26M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,42B $ 4,42B $ 4,42B Исторический максимум: $ 10 $ 10 $ 10 Исторический минимум: $ 0,3849164880140255 $ 0,3849164880140255 $ 0,3849164880140255 Текущая цена: $ 4,41734 $ 4,41734 $ 4,41734 Узнайте больше о цене Fasttoken (FTN)

Токеномика Fasttoken (FTN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fasttoken (FTN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FTN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FTN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FTN, изучите текущую цену FTN!

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