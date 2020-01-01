Токеномика Fasttoken (FTN)

Токеномика Fasttoken (FTN)

Откройте для себя ключевую информацию о Fasttoken (FTN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Fasttoken (FTN)

FTN - официальная криптовалюта экосистемы Fastex и родной токен цепочки Fastex, разработанной и курируемой ведущим технологическим гигантом SoftConstruct. Благодаря обширной сети SoftConstruct, более 1 миллиона активных пользователей и 700 партнеров по всему миру, FTN будет иметь множество реальных примеров использования с первого дня, что предполагает высокий органический рост.

Официальный сайт:
https://www.fasttoken.com
Whitepaper:
https://docs.fasttoken.com/fasttoken-official-whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://ftnscan.com/

Токеномика и анализ цен Fasttoken (FTN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fasttoken (FTN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,93B
$ 1,93B$ 1,93B
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 436,26M
$ 436,26M$ 436,26M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,42B
$ 4,42B$ 4,42B
Исторический максимум:
$ 10
$ 10$ 10
Исторический минимум:
$ 0,3849164880140255
$ 0,3849164880140255$ 0,3849164880140255
Текущая цена:
$ 4,41734
$ 4,41734$ 4,41734

Токеномика Fasttoken (FTN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Fasttoken (FTN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FTN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FTN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FTN, изучите текущую цену FTN!

Как купить FTN

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История цены Fasttoken (FTN)

Анализ истории цены FTN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены FTN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.