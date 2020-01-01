Токеномика Splintershards (SPS)

Токеномика Splintershards (SPS)

Откройте для себя ключевую информацию о Splintershards (SPS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Splintershards (SPS)

Splintershards (SPS) is a new cryptocurrency governance token which will be integrated into the Splinterlands game in order to provide increasing levels of decision-making ability and control over the product to the player-base, asset owners, and other stakeholders.

Официальный сайт:
https://splinterlands.com
Whitepaper:
https://sps.splinterlands.com
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x1633b7157e7638c4d6593436111bf125ee74703f

Токеномика и анализ цен Splintershards (SPS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Splintershards (SPS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 9,72M
$ 9,72M$ 9,72M
Общее предложение:
$ 3,00B
$ 3,00B$ 3,00B
Оборотное предложение:
$ 1,33B
$ 1,33B$ 1,33B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 21,95M
$ 21,95M$ 21,95M
Исторический максимум:
$ 0,687
$ 0,687$ 0,687
Исторический минимум:
$ 0,004181437667093899
$ 0,004181437667093899$ 0,004181437667093899
Текущая цена:
$ 0,007318
$ 0,007318$ 0,007318

Токеномика Splintershards (SPS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Splintershards (SPS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SPS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SPS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPS, изучите текущую цену SPS!

Как купить SPS

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История цены Splintershards (SPS)

Анализ истории цены SPS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SPS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.