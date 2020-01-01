Токеномика Splintershards (SPS) Откройте для себя ключевую информацию о Splintershards (SPS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Splintershards (SPS) Splintershards (SPS) is a new cryptocurrency governance token which will be integrated into the Splinterlands game in order to provide increasing levels of decision-making ability and control over the product to the player-base, asset owners, and other stakeholders. Официальный сайт: https://splinterlands.com Whitepaper: https://sps.splinterlands.com Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x1633b7157e7638c4d6593436111bf125ee74703f Купить SPS сейчас!

Токеномика и анализ цен Splintershards (SPS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Splintershards (SPS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,72M $ 9,72M $ 9,72M Общее предложение: $ 3,00B $ 3,00B $ 3,00B Оборотное предложение: $ 1,33B $ 1,33B $ 1,33B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,95M $ 21,95M $ 21,95M Исторический максимум: $ 0,687 $ 0,687 $ 0,687 Исторический минимум: $ 0,004181437667093899 $ 0,004181437667093899 $ 0,004181437667093899 Текущая цена: $ 0,007318 $ 0,007318 $ 0,007318 Узнайте больше о цене Splintershards (SPS)

Токеномика Splintershards (SPS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Splintershards (SPS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SPS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SPS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPS, изучите текущую цену SPS!

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