Токеномика SOON (SOON)

Информация о SOON (SOON)

SOON создан для того, чтобы обеспечить лучший опыт торговли на ончейн. Помимо SOON Mainnet, SOON Stack и InterSOON, интеграция LiveTrade и simpfor.fun еще больше укрепляет видение SOON, создавая супер портал для пользователей Web2 с помощью платформ для прямых трансляций.