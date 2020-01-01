Токеномика SOON (SOON) Откройте для себя ключевую информацию о SOON (SOON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SOON (SOON) SOON создан для того, чтобы обеспечить лучший опыт торговли на ончейн. Помимо SOON Mainnet, SOON Stack и InterSOON, интеграция LiveTrade и simpfor.fun еще больше укрепляет видение SOON, создавая супер портал для пользователей Web2 с помощью платформ для прямых трансляций. Официальный сайт: https://soo.network/ Whitepaper: https://docs.soo.network/introduction/what-is-soon Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/4eDf52YYzL6i6gbZ6FXqrLUPXbtP61f1gPSFM66M4XHe Купить SOON сейчас!

Токеномика и анализ цен SOON (SOON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SOON (SOON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,6405 $ 0,6405 $ 0,6405 Исторический минимум: $ 0,44289556792006435 $ 0,44289556792006435 $ 0,44289556792006435 Текущая цена: $ 0,2298 $ 0,2298 $ 0,2298 Узнайте больше о цене SOON (SOON)

Токеномика SOON (SOON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SOON (SOON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOON, изучите текущую цену SOON!

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