Solaxy – это высокопроизводительный роллап 2 уровня, построенный на Solana и предназначенный для масштабирования пропускной способности при низких затратах. Он запускает смарт-контракты Solana офчейн в zkVM и безопасно проводит расчеты на Solana 1 уровня. Разработчики могут использовать существующие инструменты SVM без изменения кода для быстрого и беспроблемного развертывания.

