Токеномика Solaxy (SOLAXY)

Токеномика Solaxy (SOLAXY)

Откройте для себя ключевую информацию о Solaxy (SOLAXY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 08:46:44 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Solaxy (SOLAXY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Solaxy (SOLAXY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 83,00B
$ 83,00B$ 83,00B
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 34,90M
$ 34,90M$ 34,90M
Исторический максимум:
$ 0,0014
$ 0,0014$ 0,0014
Исторический минимум:
$ 0,00058806293830282
$ 0,00058806293830282$ 0,00058806293830282
Текущая цена:
$ 0,0003388
$ 0,0003388$ 0,0003388

Информация о Solaxy (SOLAXY)

Solaxy – это высокопроизводительный роллап 2 уровня, построенный на Solana и предназначенный для масштабирования пропускной способности при низких затратах. Он запускает смарт-контракты Solana офчейн в zkVM и безопасно проводит расчеты на Solana 1 уровня. Разработчики могут использовать существующие инструменты SVM без изменения кода для быстрого и беспроблемного развертывания.

Официальный сайт:
https://solaxy.io/
Whitepaper:
https://solaxy.io/assets/document/whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/address/0xe0b7ad7f8f26e2b00c8b47b5df370f15f90fcf48

Токеномика Solaxy (SOLAXY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Solaxy (SOLAXY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SOLAXY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SOLAXY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOLAXY, изучите текущую цену SOLAXY!

Как купить SOLAXY

Заинтересованы в добавлении Solaxy (SOLAXY) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки SOLAXY, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Solaxy (SOLAXY)

Анализ истории цены SOLAXY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SOLAXY

Хотите узнать, куда может двигаться SOLAXY? Наша страница прогноза цены SOLAXY объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»