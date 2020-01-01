Токеномика MindNetwork FHE (FHE)

Токеномика MindNetwork FHE (FHE)

Откройте для себя ключевую информацию о MindNetwork FHE (FHE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о MindNetwork FHE (FHE)

Mind Network является новатором квантово-устойчивой инфраструктуры полностью гомоморфного шифрования (FHE), обеспечивающей работу полностью зашифрованного интернета через безопасные данные и вычисления ИИ. В сотрудничестве с лидерами индустрии Mind Network создает HTTPZ – Протокол интернета с нулевым доверием – для установления новых стандартов доверенного ИИ и зашифрованной обработки данных ончейн в экосистемах Web3 и ИИ.

Официальный сайт:
https://www.mindnetwork.xyz/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xd55c9fb62e176a8eb6968f32958fefdd0962727e

Токеномика и анализ цен MindNetwork FHE (FHE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MindNetwork FHE (FHE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 18,05M
$ 18,05M$ 18,05M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 249,00M
$ 249,00M$ 249,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 72,47M
$ 72,47M$ 72,47M
Исторический максимум:
$ 0,14588
$ 0,14588$ 0,14588
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,07247
$ 0,07247$ 0,07247

Токеномика MindNetwork FHE (FHE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MindNetwork FHE (FHE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FHE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FHE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FHE, изучите текущую цену FHE!

Как купить FHE

Заинтересованы в добавлении MindNetwork FHE (FHE) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки FHE, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены MindNetwork FHE (FHE)

Анализ истории цены FHE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены FHE

Хотите узнать, куда может двигаться FHE? Наша страница прогноза цены FHE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.