Токеномика MindNetwork FHE (FHE) Откройте для себя ключевую информацию о MindNetwork FHE (FHE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MindNetwork FHE (FHE) Mind Network является новатором квантово-устойчивой инфраструктуры полностью гомоморфного шифрования (FHE), обеспечивающей работу полностью зашифрованного интернета через безопасные данные и вычисления ИИ. В сотрудничестве с лидерами индустрии Mind Network создает HTTPZ – Протокол интернета с нулевым доверием – для установления новых стандартов доверенного ИИ и зашифрованной обработки данных ончейн в экосистемах Web3 и ИИ. Официальный сайт: https://www.mindnetwork.xyz/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xd55c9fb62e176a8eb6968f32958fefdd0962727e Купить FHE сейчас!

Токеномика и анализ цен MindNetwork FHE (FHE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MindNetwork FHE (FHE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18,05M $ 18,05M $ 18,05M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 249,00M $ 249,00M $ 249,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 72,47M $ 72,47M $ 72,47M Исторический максимум: $ 0,14588 $ 0,14588 $ 0,14588 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,07247 $ 0,07247 $ 0,07247 Узнайте больше о цене MindNetwork FHE (FHE)

Токеномика MindNetwork FHE (FHE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MindNetwork FHE (FHE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FHE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FHE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FHE, изучите текущую цену FHE!

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