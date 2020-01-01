Токеномика IO (IO)

Токеномика IO (IO)

Откройте для себя ключевую информацию о IO (IO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о IO (IO)

io.net - это децентрализованная облачная платформа для вычислений ИИ. Объединяя ресурсы GPU из малоиспользуемых источников, io.net создает сеть, которая позволяет стартапам в области машинного обучения (ML) получить доступ к практически неограниченной вычислительной мощности за долю стоимости традиционного облака.

Официальный сайт:
https://io.net/
Whitepaper:
https://docs.io.net
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/BZLbGTNCSFfoth2GYDtwr7e4imWzpR5jqcUuGEwr646K

Токеномика и анализ цен IO (IO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене IO (IO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 118,37M
$ 118,37M$ 118,37M
Общее предложение:
$ 800,00M
$ 800,00M$ 800,00M
Оборотное предложение:
$ 165,79M
$ 165,79M$ 165,79M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 571,20M
$ 571,20M$ 571,20M
Исторический максимум:
$ 6,501
$ 6,501$ 6,501
Исторический минимум:
$ 0,5135198911694648
$ 0,5135198911694648$ 0,5135198911694648
Текущая цена:
$ 0,714
$ 0,714$ 0,714

Токеномика IO (IO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики IO (IO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов IO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов IO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IO, изучите текущую цену IO!

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История цены IO (IO)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.