Токеномика IO (IO) Откройте для себя ключевую информацию о IO (IO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о IO (IO) io.net - это децентрализованная облачная платформа для вычислений ИИ. Объединяя ресурсы GPU из малоиспользуемых источников, io.net создает сеть, которая позволяет стартапам в области машинного обучения (ML) получить доступ к практически неограниченной вычислительной мощности за долю стоимости традиционного облака. Официальный сайт: https://io.net/ Whitepaper: https://docs.io.net Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/BZLbGTNCSFfoth2GYDtwr7e4imWzpR5jqcUuGEwr646K Купить IO сейчас!

Токеномика и анализ цен IO (IO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене IO (IO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 118,37M $ 118,37M $ 118,37M Общее предложение: $ 800,00M $ 800,00M $ 800,00M Оборотное предложение: $ 165,79M $ 165,79M $ 165,79M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 571,20M $ 571,20M $ 571,20M Исторический максимум: $ 6,501 $ 6,501 $ 6,501 Исторический минимум: $ 0,5135198911694648 $ 0,5135198911694648 $ 0,5135198911694648 Текущая цена: $ 0,714 $ 0,714 $ 0,714 Узнайте больше о цене IO (IO)

Токеномика IO (IO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики IO (IO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IO, изучите текущую цену IO!

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