Что такое ShredN?

ShredN — это протокол, разработанный для решения проблемы низкой ликвидности на рынке NFT. В отличие от других протоколов фрагментации NFT или AMM-протоколов, ShredN предоставляет специализированные решения по ликвидности для различных типов NFT, включая ERC-721 и ERC-1155. Протокол различает ID ERC-721, что позволяет NFT с уникальными атрибутами получать справедливую оценку на основе их редкости.

Чем уникален ShredN?

1. Целевые решения: ShredN предлагает ряд решений по ликвидности, таких как фрагментация, NFT AMM и торговые стратегии, основанные на характеристиках NFT, что позволяет пользователям выбрать наиболее подходящий вариант в зависимости от своих потребностей. 2. Поддержка нескольких блокчейнов: протокол поддерживает все крупные публичные блокчейны, где существуют NFT, стремясь расширить доступ к ликвидности во всей экосистеме NFT. 3. Соуправление сообществом: владельцы токенов SHRED могут участвовать в голосованиях для управления NFT-проектами и определять направления развития протокола. 4. Агрегация: ShredN объединяет существующие платформы ликвидности NFT, чтобы облегчить процесс выявления цен и повысить уровень ликвидности.

Для чего можно использовать ShredN?

Соуправление сообществом: владельцы токенов SHRED могут голосовать за развитие ShredN и управлять NFT-проектами, представленными на платформе. Снижение комиссий: пользователи, владеющие токенами SHRED, получают преимущества в виде сниженных комиссий при торговле NFT на платформе. Награды за предоставление ликвидности: комиссионные сборы платформы распределяются среди поставщиков ликвидности NFT в виде токенов SHRED.

Какова текущая цена ShredN?

Живая цена ShredN (SHRED) составляет ₽0.087107667432105600000 RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает ShredN на рынке?

В настоящее время ShredN находится на 9862-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽871078.170733545600000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов SHRED в обращении?

Количество токенов SHRED в обращении составляет 10000000.0 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен ShredN за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена ShredN колебалась в диапазоне от ₽0.087112904875819200000 (минимум за 24 часа) до ₽0.095481591723907200000 (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько ShredN удалён от своего максимума и минимума за всё время?

ShredN достиг максимальной цены ₽1070.683136308800000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽0.078522748979270400000. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется SHRED?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для ShredN?

Текущее изменение цены -4.59% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с BNB Chain Ecosystem. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.