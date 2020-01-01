Токеномика SCARCITY (SCARCITY) Откройте для себя ключевую информацию о SCARCITY (SCARCITY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SCARCITY (SCARCITY) Scarcity – это DESOC, децентрализованная социальная медиа-платформа. Она была разработана с целью решения проблем, присущих существующим централизованным социальным приложениям и медиа, создавая социальную сеть без централизованной сущности. Официальный сайт: https://www.scarcity.company/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1qULZzQixX72UKqIxYZtU0jzklHaAEOUi/view Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x0d67D1BEC77E562A73A65eEf5ED92aC46744671C Купить SCARCITY сейчас!

Токеномика и анализ цен SCARCITY (SCARCITY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SCARCITY (SCARCITY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 725,00M $ 725,00M $ 725,00M Исторический максимум: $ 1 $ 1 $ 1 Исторический минимум: $ 0,16139481843050998 $ 0,16139481843050998 $ 0,16139481843050998 Текущая цена: $ 0,0725 $ 0,0725 $ 0,0725 Узнайте больше о цене SCARCITY (SCARCITY)

Токеномика SCARCITY (SCARCITY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SCARCITY (SCARCITY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SCARCITY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SCARCITY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SCARCITY, изучите текущую цену SCARCITY!

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