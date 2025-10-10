Rhea Finance – это основа экосистемы DeFi на NEAR и платформа абстрагированной ликвидности для Bitcoin, NEAR и других ведущих активов. Rhea образована в результате слияния Ref Finance (крупнейшей DEX-платформы на NEAR) и Burrow Finance (ведущего денежного рынка на NEAR), представляя собой единый DeFi-протокол с совокупной заблокированной стоимостью (TVL) свыше 250 млн $. Пользователи могут обменивать, предоставлять и брать в заем активы, а также зарабатывать – все в одном месте. Будучи основой DeFi на NEAR, Rhea также играет ключевую роль в стратегии абстракции цепочек NEAR.

Rhea Finance – это основа экосистемы DeFi на NEAR и платформа абстрагированной ликвидности для Bitcoin, NEAR и других ведущих активов. Rhea образована в результате слияния Ref Finance (крупнейшей DEX-платформы на NEAR) и Burrow Finance (ведущего денежного рынка на NEAR), представляя собой единый DeFi-протокол с совокупной заблокированной стоимостью (TVL) свыше 250 млн $. Пользователи могут обменивать, предоставлять и брать в заем активы, а также зарабатывать – все в одном месте. Будучи основой DeFi на NEAR, Rhea также играет ключевую роль в стратегии абстракции цепочек NEAR.