Информация о RHEA (RHEA)
Rhea Finance – это основа экосистемы DeFi на NEAR и платформа абстрагированной ликвидности для Bitcoin, NEAR и других ведущих активов. Rhea образована в результате слияния Ref Finance (крупнейшей DEX-платформы на NEAR) и Burrow Finance (ведущего денежного рынка на NEAR), представляя собой единый DeFi-протокол с совокупной заблокированной стоимостью (TVL) свыше 250 млн $. Пользователи могут обменивать, предоставлять и брать в заем активы, а также зарабатывать – все в одном месте. Будучи основой DeFi на NEAR, Rhea также играет ключевую роль в стратегии абстракции цепочек NEAR.
Токеномика RHEA (RHEA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики RHEA (RHEA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов RHEA, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов RHEA.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
История цены RHEA (RHEA)
Анализ истории цены RHEA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
