Токеномика RHEA (RHEA)

Откройте для себя ключевую информацию о RHEA (RHEA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 10:51:11 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен RHEA (RHEA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене RHEA (RHEA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 5,61M
$ 5,61M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 200,00M
$ 200,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 28,07M
$ 28,07M
Исторический максимум:
$ 0,35
$ 0,35
Исторический минимум:
$ 0,026140578352253974
$ 0,026140578352253974
Текущая цена:
$ 0,02807
$ 0,02807

Информация о RHEA (RHEA)

Rhea Finance – это основа экосистемы DeFi на NEAR и платформа абстрагированной ликвидности для Bitcoin, NEAR и других ведущих активов. Rhea образована в результате слияния Ref Finance (крупнейшей DEX-платформы на NEAR) и Burrow Finance (ведущего денежного рынка на NEAR), представляя собой единый DeFi-протокол с совокупной заблокированной стоимостью (TVL) свыше 250 млн $. Пользователи могут обменивать, предоставлять и брать в заем активы, а также зарабатывать – все в одном месте. Будучи основой DeFi на NEAR, Rhea также играет ключевую роль в стратегии абстракции цепочек NEAR.

Официальный сайт:
https://rhea.finance/
Whitepaper:
https://guide.rhea.finance/rhea-finance-white-paper
Обозреватель блоков:
https://nearblocks.io/token/token.rhealab.near

Токеномика RHEA (RHEA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики RHEA (RHEA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RHEA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RHEA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RHEA, изучите текущую цену RHEA!

Как купить RHEA

Заинтересованы в добавлении RHEA (RHEA) в свой портфель?

История цены RHEA (RHEA)

Анализ истории цены RHEA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены RHEA

Хотите узнать, куда может двигаться RHEA? Наша страница прогноза цены RHEA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

