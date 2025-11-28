Токеномика PlaysOut (PLAY)

Токеномика PlaysOut (PLAY)

Откройте для себя ключевую информацию о PlaysOut (PLAY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 22:00:23 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен PlaysOut (PLAY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PlaysOut (PLAY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 5,00B
$ 5,00B$ 5,00B
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 150,95M
$ 150,95M$ 150,95M
Исторический максимум:
$ 0,09123
$ 0,09123$ 0,09123
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,03019
$ 0,03019$ 0,03019

Информация о PlaysOut (PLAY)

PlaysOut – это высокопроизводительная инфраструктура для публикации, которая определяет будущее встроенных игр. Созданная для эпохи суперприложений, она позволяет разработчикам запускать и масштабировать тысячи мини-игр по всему миру с помощью единой, бесшовной интеграции. Превращая приложения с высоким трафиком в интерактивные игровые среды, PlaysOut повышает вовлеченность, удержание и монетизацию. Ее открытая, взаимосовместимая архитектура соединяет Web2 и Web3, поддерживая сотрудничество экосистем и предоставляя цифровые возможности нового поколения без трений и фрагментированных систем. PlaysOut – это двигатель роста интерактивных развлечений, где каждое нажатие открывает ценность, а каждая игра продвигает экономику блокчейна вперед.

Официальный сайт:
https://www.playsout.com/
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/address/0x853a7c99227499dba9db8c3a02aa691afdebf841

Токеномика PlaysOut (PLAY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PlaysOut (PLAY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PLAY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PLAY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PLAY, изучите текущую цену PLAY!

Как купить PLAY

Заинтересованы в добавлении PlaysOut (PLAY) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки PLAY, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены PlaysOut (PLAY)

Анализ истории цены PLAY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены PLAY

Хотите узнать, куда может двигаться PLAY? Наша страница прогноза цены PLAY объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

