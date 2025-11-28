PlaysOut – это высокопроизводительная инфраструктура для публикации, которая определяет будущее встроенных игр. Созданная для эпохи суперприложений, она позволяет разработчикам запускать и масштабировать тысячи мини-игр по всему миру с помощью единой, бесшовной интеграции. Превращая приложения с высоким трафиком в интерактивные игровые среды, PlaysOut повышает вовлеченность, удержание и монетизацию. Ее открытая, взаимосовместимая архитектура соединяет Web2 и Web3, поддерживая сотрудничество экосистем и предоставляя цифровые возможности нового поколения без трений и фрагментированных систем. PlaysOut – это двигатель роста интерактивных развлечений, где каждое нажатие открывает ценность, а каждая игра продвигает экономику блокчейна вперед.