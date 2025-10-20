Текущая цена PINGPONG сегодня составляет 0.0655 USD. Следите за обновлениями цены PINGPONG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PINGPONG прямо сейчас на MEXC.Текущая цена PINGPONG сегодня составляет 0.0655 USD. Следите за обновлениями цены PINGPONG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PINGPONG прямо сейчас на MEXC.

Текущая цена PINGPONG (PINGPONG) составляет $ 0,0655. За последние 24 часа PINGPONG торговался в диапазоне от $ 0,06218 до $ 0,06906, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена PINGPONG за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, PINGPONG изменился на +1,56% за последний час, на +1,18% за 24 часа и на -9,73% за последние 7 дни. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Текущая рыночная капитализация PINGPONG составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 59,49K. Циркулируещее обращение PINGPONG составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 65,50M.

Отслеживайте изменения цены PINGPONG за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,0007637+1,18%
30 дней$ -0,02909-30,76%
60 дней$ +0,0455+227,50%
90 дней$ +0,0455+227,50%
Сегодня для PINGPONG зафиксировано изменение $ +0,0007637 (+1,18%), что отражает его последнюю активность на рынке.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,02909 (-30,76%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Если расширить обзор до 60 дн., то PINGPONG изменился на $ +0,0455 (+227,50%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,0455 (+227,50%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Что такое PINGPONG (PINGPONG)

PINGPONG – это первая биржа вычислительных ресурсов, которая объединяет простаивающие глобальные вычислительные ресурсы (графические процессоры, центральные процессоры, хранилища, пропускную способность и т. д.) с развивающимся миром ончейн-ИИ, предлагая масштабируемый, подтверждаемый и стимулируемый токенами уровень координации вычислений.

PINGPONG доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе.

1 PINGPONG (PINGPONG) в VND
1 723,6325
1 PINGPONG (PINGPONG) в AUD
A$0,100215
1 PINGPONG (PINGPONG) в GBP
0,049125
1 PINGPONG (PINGPONG) в EUR
0,05633
1 PINGPONG (PINGPONG) в USD
$0,0655
1 PINGPONG (PINGPONG) в MYR
RM0,27641
1 PINGPONG (PINGPONG) в TRY
2,74969
1 PINGPONG (PINGPONG) в JPY
¥9,956
1 PINGPONG (PINGPONG) в ARS
ARS$88,39356
1 PINGPONG (PINGPONG) в RUB
5,332355
1 PINGPONG (PINGPONG) в INR
5,751555
1 PINGPONG (PINGPONG) в IDR
Rp1 091,66623
1 PINGPONG (PINGPONG) в PHP
3,83568
1 PINGPONG (PINGPONG) в EGP
￡E.3,11649
1 PINGPONG (PINGPONG) в BRL
R$0,35239
1 PINGPONG (PINGPONG) в CAD
C$0,091045
1 PINGPONG (PINGPONG) в BDT
7,99624
1 PINGPONG (PINGPONG) в NGN
95,75969
1 PINGPONG (PINGPONG) в COP
$255,859375
1 PINGPONG (PINGPONG) в ZAR
R.1,13315
1 PINGPONG (PINGPONG) в UAH
2,74445
1 PINGPONG (PINGPONG) в TZS
T.Sh.162,53039
1 PINGPONG (PINGPONG) в VES
Bs13,755
1 PINGPONG (PINGPONG) в CLP
$61,963
1 PINGPONG (PINGPONG) в PKR
Rs18,53912
1 PINGPONG (PINGPONG) в KZT
35,252755
1 PINGPONG (PINGPONG) в THB
฿2,14316
1 PINGPONG (PINGPONG) в TWD
NT$2,01478
1 PINGPONG (PINGPONG) в AED
د.إ0,240385
1 PINGPONG (PINGPONG) в CHF
Fr0,051745
1 PINGPONG (PINGPONG) в HKD
HK$0,508935
1 PINGPONG (PINGPONG) в AMD
֏25,057025
1 PINGPONG (PINGPONG) в MAD
.د.م0,60653
1 PINGPONG (PINGPONG) в MXN
$1,204545
1 PINGPONG (PINGPONG) в SAR
ريال0,245625
1 PINGPONG (PINGPONG) в ETB
Br9,91801
1 PINGPONG (PINGPONG) в KES
KSh8,45867
1 PINGPONG (PINGPONG) в JOD
د.أ0,0464395
1 PINGPONG (PINGPONG) в PLN
0,237765
1 PINGPONG (PINGPONG) в RON
лв0,286235
1 PINGPONG (PINGPONG) в SEK
kr0,61439
1 PINGPONG (PINGPONG) в BGN
лв0,11004
1 PINGPONG (PINGPONG) в HUF
Ft21,971975
1 PINGPONG (PINGPONG) в CZK
1,37157
1 PINGPONG (PINGPONG) в KWD
د.ك0,020043
1 PINGPONG (PINGPONG) в ILS
0,215495
1 PINGPONG (PINGPONG) в BOB
Bs0,452605
1 PINGPONG (PINGPONG) в AZN
0,11135
1 PINGPONG (PINGPONG) в TJS
SM0,60653
1 PINGPONG (PINGPONG) в GEL
0,17685
1 PINGPONG (PINGPONG) в AOA
Kz59,707835
1 PINGPONG (PINGPONG) в BHD
.د.ب0,024628
1 PINGPONG (PINGPONG) в BMD
$0,0655
1 PINGPONG (PINGPONG) в DKK
kr0,421165
1 PINGPONG (PINGPONG) в HNL
L1,72003
1 PINGPONG (PINGPONG) в MUR
2,98156
1 PINGPONG (PINGPONG) в NAD
$1,13708
1 PINGPONG (PINGPONG) в NOK
kr0,653035
1 PINGPONG (PINGPONG) в NZD
$0,113315
1 PINGPONG (PINGPONG) в PAB
B/.0,0655
1 PINGPONG (PINGPONG) в PGK
K0,2751
1 PINGPONG (PINGPONG) в QAR
ر.ق0,23842
1 PINGPONG (PINGPONG) в RSD
дин.6,61026
1 PINGPONG (PINGPONG) в UZS
soʻm789,156445
1 PINGPONG (PINGPONG) в ALL
L5,462045
1 PINGPONG (PINGPONG) в ANG
ƒ0,117245
1 PINGPONG (PINGPONG) в AWG
ƒ0,1179
1 PINGPONG (PINGPONG) в BBD
$0,131
1 PINGPONG (PINGPONG) в BAM
KM0,11004
1 PINGPONG (PINGPONG) в BIF
Fr193,1595
1 PINGPONG (PINGPONG) в BND
$0,08515
1 PINGPONG (PINGPONG) в BSD
$0,0655
1 PINGPONG (PINGPONG) в JMD
$10,51144
1 PINGPONG (PINGPONG) в KHR
264,112375
1 PINGPONG (PINGPONG) в KMF
Fr27,772
1 PINGPONG (PINGPONG) в LAK
1 423,913015
1 PINGPONG (PINGPONG) в LKR
රු19,878595
1 PINGPONG (PINGPONG) в MDL
L1,111535
1 PINGPONG (PINGPONG) в MGA
Ar293,72165
1 PINGPONG (PINGPONG) в MOP
P0,524
1 PINGPONG (PINGPONG) в MVR
1,00215
1 PINGPONG (PINGPONG) в MWK
MK113,51805
1 PINGPONG (PINGPONG) в MZN
MT4,18545
1 PINGPONG (PINGPONG) в NPR
रु9,20537
1 PINGPONG (PINGPONG) в PYG
464,526
1 PINGPONG (PINGPONG) в RWF
Fr95,0405
1 PINGPONG (PINGPONG) в SBD
$0,539065
1 PINGPONG (PINGPONG) в SCR
0,895385
1 PINGPONG (PINGPONG) в SRD
$2,599695
1 PINGPONG (PINGPONG) в SVC
$0,573125
1 PINGPONG (PINGPONG) в SZL
L1,13708
1 PINGPONG (PINGPONG) в TMT
m0,229905
1 PINGPONG (PINGPONG) в TND
د.ت0,192439
1 PINGPONG (PINGPONG) в TTD
$0,44409
1 PINGPONG (PINGPONG) в UGX
Sh228,202
1 PINGPONG (PINGPONG) в XAF
Fr36,942
1 PINGPONG (PINGPONG) в XCD
$0,17685
1 PINGPONG (PINGPONG) в XOF
Fr36,942
1 PINGPONG (PINGPONG) в XPF
Fr6,681
1 PINGPONG (PINGPONG) в BWP
P0,8777
1 PINGPONG (PINGPONG) в BZD
$0,131655
1 PINGPONG (PINGPONG) в CVE
$6,23298
1 PINGPONG (PINGPONG) в DJF
Fr11,659
1 PINGPONG (PINGPONG) в DOP
$4,155975
1 PINGPONG (PINGPONG) в DZD
د.ج8,54513
1 PINGPONG (PINGPONG) в FJD
$0,15065
1 PINGPONG (PINGPONG) в GNF
Fr569,5225
1 PINGPONG (PINGPONG) в GTQ
Q0,50173
1 PINGPONG (PINGPONG) в GYD
$13,7026
1 PINGPONG (PINGPONG) в ISK
kr7,991

Сколько стоит PINGPONG (PINGPONG) на сегодня?
Актуальная цена PINGPONG в USD – 0,0655 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена PINGPONG в USD?
Текущая цена PINGPONG в USD составляет $ 0,0655. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация PINGPONG?
Рыночная капитализация PINGPONG составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение PINGPONG?
Циркулирующее предложение PINGPONG составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) PINGPONG?
PINGPONG достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена PINGPONG за все время (ATL)?
PINGPONG достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов PINGPONG?
Объем торгов за последние 24 часа для PINGPONG составляет $ 59,49K USD.
Вырастет ли PINGPONG в цене в этом году?
PINGPONG может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PINGPONG для более подробного анализа.
