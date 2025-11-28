Что такое PINGPONG

Токеномика PINGPONG (PINGPONG) Откройте для себя ключевую информацию о PINGPONG (PINGPONG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен PINGPONG (PINGPONG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PINGPONG (PINGPONG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 19,23M $ 19,23M $ 19,23M Исторический максимум: $ 0,1597 $ 0,1597 $ 0,1597 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,01923 $ 0,01923 $ 0,01923 Узнайте больше о цене PINGPONG (PINGPONG) Купить PINGPONG сейчас!

Информация о PINGPONG (PINGPONG) PINGPONG – это первая биржа вычислительных ресурсов, которая объединяет простаивающие глобальные вычислительные ресурсы (графические процессоры, центральные процессоры, хранилища, пропускную способность и т. д.) с развивающимся миром ончейн-ИИ, предлагая масштабируемый, подтверждаемый и стимулируемый токенами уровень координации вычислений. PINGPONG – это первая биржа вычислительных ресурсов, которая объединяет простаивающие глобальные вычислительные ресурсы (графические процессоры, центральные процессоры, хранилища, пропускную способность и т. д.) с развивающимся миром ончейн-ИИ, предлагая масштабируемый, подтверждаемый и стимулируемый токенами уровень координации вычислений. Официальный сайт: https://www.pingpong.build/ Whitepaper: https://www.pingpong.build/PINGPONG%20Whitepaper%20v0.1.3.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x3ecb529752dec6c6ab08fd83e425497874e21d49

Токеномика PINGPONG (PINGPONG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PINGPONG (PINGPONG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PINGPONG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PINGPONG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PINGPONG, изучите текущую цену PINGPONG!

Как купить PINGPONG Заинтересованы в добавлении PINGPONG (PINGPONG) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки PINGPONG, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить PINGPONG на MEXC прямо сейчас! История цены PINGPONG (PINGPONG) Анализ истории цены PINGPONG помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены PINGPONG прямо сейчас! Прогноз цены PINGPONG Хотите узнать, куда может двигаться PINGPONG? Наша страница прогноза цены PINGPONG объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена PINGPONG прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!