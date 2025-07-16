Что такое мем-токены?









Мем - это культурный феномен, который можно понимать как популярные интернет-мемы или шутки. Это контент, который находит отклик у большого числа пользователей и, следовательно, быстро распространяется по Интернету. Это культурная тенденция.





Аналогично, мем-токены - это токены, воплощающие в себе этот культурный феномен. Эти токены могут и не иметь реальной практической ценности, но они представляют конкретное явление в определенный период времени.









2.1 Культурная идентичность: Многие мем-токены основаны на общей культурной идентичности, которая объединяет участников и способствует спонтанному распространению, что приводит к росту признания и участия со стороны других.





2.2 Эффект обогащения: Мем-токены обычно имеют низкую первичную цену, а когда они вызывают на рынке FOMO (Fear of Missing Out), их цена часто подскакивает в сотни и тысячи раз, создавая эффект обогащения, который привлекает больше людей к участию.





2.3 Сильная спекулятивная и вирусная природа: Большинство мем-токенов не имеют технической или проектной поддержки и имеют ограниченное практическое применение. Вместо этого они в значительной степени зависят от спекуляций и шумихи, что способствует росту их цены.









Будь то "бычий" или "медвежий" рынок, мем-токены могут опаздывать, но никогда не отсутствуют. Это объясняется тем, что они постоянно олицетворяют собой определенные культурные атрибуты, привлекая лояльные сообщества сторонников. Безусловно, значительный эффект обогащения, возникающий в результате резких скачков стоимости, также является одним из важнейших факторов постоянного присутствия мем-токенов.









Dogecoin был создан с целью сатирического изображения безудержной эмиссии различных криптовалют в то время. В связи с глобальной популярностью мемов о собаках основатели Dogecoin внесли небольшие изменения в код биткойна и выпустили DOGE.





Изначально задуманный как юмор и пародия, Dogecoin неожиданно завоевал популярность благодаря своей низкой цене и высокой скорости транзакций, что привело к тому, что люди стали использовать его для онлайн-оплаты чаевых и подарков. В дальнейшем, благодаря многочисленным рекомендациям Илона Маска, стоимость DOGE резко возросла и достигла почти 0,8 долл. за токен.









SHIB, выпущенный в 2021 году, считается одним из токенов, который наряду с DOGE в том же году способствовал распространению популярности токенов на животную тематику.





SHIB завоевал популярность отчасти благодаря поддержке Илона Маска в Twitter, а отчасти благодаря инновационной механике токена. При первичном размещении SHIB 50% токенов было отправлено непосредственно на счет Виталика Бутерина, в результате чего половина предложения была сожжена. Многие другие токены с животной тематикой последовали примеру SHIB.





На логотипе SHIB изображена собака породы сиба-ину, и его успех, а также успех токенов DOGE как мем-токенов, основанных на изображении собак, вдохновил многочисленных подражателей перенять собачью тему для своих токенов, а один из них даже назвал свой токен в честь собаки Илона Маска - Флоки.





Помимо инновационной механики, способность SHIB выделяться среди многочисленных токенов с животной тематикой объясняется постоянными усилиями команды по развитию и эксплуатации проекта. Команда SHIB разработала SHIBASwap, рискнула заняться эмиссией NFT, сотрудничала с другими командами по интеграции образа сиба-ину в проекты GameFi и даже намекнула на работу над собственным блокчейном. Эти действия убедили сообщество в том, что команда активно строит и развивает проект.









Изображение токена PEPE основано на образе лягушонка Пепе, созданного Мэттом Фьюри в 2005 году в мультфильме "Клуб мальчиков". Образ Пепе уже давно прижился в криптосообществе и используется для создания мемов. Когда был представлен токен PEPE, он быстро привлек внимание рынка.





PEPE стал самым быстрорастущим ERC-20-токеном в истории криптовалют, набрав более 100 000 держателей и достигнув рыночной капитализации в 1 млрд. долл. за 23 дня. Его популярность вызвала ренессанс токенов MEME, что привело к перегруженности сетей Ethereum и Bitcoin.





Примечание: рост популярности PEPE совпал с ажиотажем вокруг токена BRC-20, когда многие проекты создали мем-токены в сети Bitcoin, что привело к массовому поиску и спекуляциям, а также вызвало перегрузку сети Bitcoin.









Если PEPE имеет сильные культурные корни и родился в привилегированном положении, то AIDOGE использует низовой подход. Используя эффект обогащения, связанный с выпуском токенов ARB, владельцы токенов ARB могут напрямую получить токены AIDOGE, причем более ранние претенденты получают больше токенов. Этот механизм FOMO привлек большое количество пользователей на начальном этапе. Впоследствии другие мем-токены, выпущенные на Arbitrum, также имитировали этот метод первоначального запуска.





Кроме того, в AIDOGE были внедрены инновационные механизмы распределения. При торговле AIDOGE по умолчанию взимается комиссия в размере 15%, из которых 1% постоянно сжигается, 3% распределяется среди стейкеров $AIDOGE, а 3% случайным образом распределяется каждые полчаса среди пользователей с транзакциями свыше 100 долларов США с использованием смарт-контрактов для распределения в случайных количествах. Кроме того, 2% комиссии возвращается в пул ликвидности Camelot, 3% используется для покупки $ARB, а 3% направляется на развитие проекта. Механизмы дефляции и лотереи являются значимыми факторами, привлекающими последующих пользователей.









Илон Маск поддержал несколько мем-токенов, но многие другие токены были названы на основе определенных терминов, упоминаемых в его обычных разговорах.





Известно, что Dogecoin является одним из наиболее поддерживаемых Илоном Маском мем-токенов. Маска даже обвиняли в том, что он использует свое влияние для манипулирования ценой токена, поскольку он неоднократно выражал поддержку DOGE в Twitter.





28 января 2021 года Илон Маск опубликовал в Twitter вымышленную обложку журнала "Dogue". В результате в этот день цена DOGE выросла на 404%, поднявшись с 0,014 до 0,08 долл.





4 февраля 2021 г. Илон Маск написал в своем Twitter, что "Dogecoin - народная криптовалюта", в результате чего цена DOGE в тот день выросла на 90% - с 0,031 до 0,058 долл.





24 февраля 2021 г. Илон Маск опубликовал в своем Twitter фотографию высадки Dogecoin на Луну, в результате чего цена токена подскочила с 0,043 до 0,06 долл.





15 апреля 2021 г. Илон Маск вновь опубликовал в своем Twitter картинку с логотипом Dogecoin, в результате чего цена DOGE в тот же день выросла на 238% - до 0,45 долл. В дальнейшем Dogecoin продолжил свой рост, достигнув исторического максимума в 0,73 долл.





10 мая 2021 г. во время выступления в комедийном шоу "Субботним вечером в прямом эфире" Илон Маск назвал Dogecoin аферой, что привело к значительному падению цены DOGE - более чем на 34%, до 0,45 долл.





14 января 2022 г. Илон Маск объявил, что компания Tesla будет принимать DOGE в качестве валюты оплаты за свою продукцию.





10 апреля 2022 г. Илон Маск высказал предположение, что плата за подписку на Twitter Blue может вноситься в DOGE.





21 июня 2022 г. Илон Маск объявил, что компания SpaceX будет принимать DOGE в качестве формы оплаты.





28 октября 2022 г. Илон Маск приобрел компанию Twitter, и цена DOGE выросла с 0,06 долл. до пикового значения 0,158 долл.





3 апреля 2023 г. логотип в виде синей птицы на веб-странице Twitter был внезапно заменен на логотип DOGE в виде сиба-ину. Кроме того, Илон Маск опубликовал в Twitter изображение, содержащее логотип DOGE "сиба-ину" с логотипом Twitter в виде синей птицы.





20 июля 2023 г. на сайте Tesla вновь появился код, поддерживающий платежи DOGE.









Наиболее привлекательный для пользователей аспект мем-токенов заключается в неопределенности потенциальной прибыли из-за высокой волатильности их цены. Мемкоины часто переживают быстрый рост цен, вызванный рыночным FOMO (страхом упустить), но как только ажиотаж утихает, их стоимость может быстро упасть. При инвестировании в мемкоины важно сохранять рациональность и собирать полную информацию, чтобы лучше понять рыночные тренды.



