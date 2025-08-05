NFT снова привлекают внимание широкой аудитории. После спада на рынке в 2022 и 2023 годах сектор NFT демонстрирует мощное восстановление в 2025 году. Согласно данным Coingecko, совокупная рыночная капNFT снова привлекают внимание широкой аудитории. После спада на рынке в 2022 и 2023 годах сектор NFT демонстрирует мощное восстановление в 2025 году. Согласно данным Coingecko, совокупная рыночная кап
Импульс NFT набирает силу: Как Pudgy Penguins выходят за пределы крипто-ниши

NFT снова привлекают внимание широкой аудитории.

После спада на рынке в 2022 и 2023 годах сектор NFT демонстрирует мощное восстановление в 2025 году. Согласно данным Coingecko, совокупная рыночная капитализация NFT превысила 6,8 миллиардов долларов всего за 24 часа, при этом наблюдается значительный рост торговой активности и явное оживление рыночных настроений. В центре этого возрожденного импульса находится проект blue-chip NFT – Pudgy Penguins, который стал безусловным фокусом внимания.


Коллекция Pudgy Penguins не только обогнала по рыночной капитализации давнего лидера BAYC, уступая теперь лишь CryptoPunks, но и ее токен экосистемы – PENGU – вырос более чем на 200% за короткий срок. С точки зрения вовлеченности сообщества, расширения экосистемы, узнаваемости бренда и движения капитала, Pudgy Penguins переопределяет ключевой нарратив криптоактивов как Web3-нативный IP-проект.

1. Что такое Pudgy Penguins?


Pudgy Penguins – это NFT-проект, запущенный в июле 2021 года на блокчейне Ethereum, включающий 8 888 уникальных аватаров пингвинов. Каждый NFT имеет случайным образом сгенерированные особенности, такие как аксессуары, одежда и выражения лиц. Благодаря очаровательному и дружелюбному стилю иллюстраций коллекция быстро завоевала признание и внимание по всему миру. Первичная продажа завершилась менее чем за 20 минут, а среди коллекционеров оказались такие знаменитости, как звезда NBA Стефен Карри и рэпер Снуп Догг.


В начале 2022 года сообщество инициировало смену руководства, и новый генеральный директор Лука Нетц приобрел проект за 750 ETH. Под его руководством Pudgy Penguins начали трансформироваться в многогранный бренд Web3-IP. Держатели NFT объединились в сообщество под названием «The Huddle», принимая участие в управлении проектом и получив право коммерческого использования своих токенов, что еще больше способствовало превращению Pudgy Penguins в глобальный цифровой культурный символ.

С тех пор проект реализует стратегию расширения бренда, диверсификации и интеграции в физический мир – превратившись из простого PFP-проекта (аватары для профилей) в многослойную экосистему, охватывающую интеллектуальную собственность, игры, блокчейн, токены, игрушки и побочные продукты.

На сегодняшний день экосистема Pudgy Penguins включает в себя:

  • Pudgy Toys – линейка физических игрушек
  • Pudgy World – интерактивная Web3-платформа
  • PENGU – нативный токен экосистемы
  • Abstract Network – специализированный блокчейн 2 уровня
  • Lil Pudgys – дополнительная коллекция, а также проекты с использованием AR (дополненной реальности) и разработки в сфере игр

2. Четыре ключевых преимущества Pudgy Penguins


2.1 Сильная культура сообщества и исключительная привязанность к бренду


Истинная ценность Pudgy Penguins заключается не только в самих NFT, но и в яркой культуре сообщества, которую проект сумел выстроить. С момента запуска проект привлек чрезвычайно вовлеченную аудиторию, активно участвующую в жизни сообщества на платформах вроде Discord, X (ранее Twitter), Reddit и Instagram. От мемов до созданных фанатами аватаров – сообщество сыграло ключевую роль в превращении Pudgy Penguins в запоминающееся культурное явление и объект интернет-мемов.

2.2 Комплексная технологическая экосистема с мультичейн-стратегией


Pudgy Penguins создали прочную экосистему, ориентированную на NFT, включая Abstract Network – блокчейн 2 уровня, разработанный Cube Labs для пользовательских приложений. Эта сеть поддерживает такие функции, как Pudgy World, привязанные (soulbound) NFT, игры и взаимодействие, управляемое сообществом. Родной токен экосистемы, PENGU, изначально был запущен на блокчейне Solana и вскоре будет доступен и в других сетях – в рамках стратегии по улучшению кроссчейн-совместимости и расширению доступа к экосистеме.

2.3 Ясный путь к розничной торговле и коммерциализации IP


В отличие от многих NFT-проектов, остающихся в пределах блокчейна или социальных сетей, Pudgy Penguins успешно вышли в мейнстрим. Линейка физических игрушек Pudgy Toys теперь представлена более чем в 5 000 розничных точек по всему миру, включая крупные сети, такие как Walmart, Target и Walgreens. По состоянию на 2025 год продажи игрушек превысили 10 миллионов долларов, что значительно повысило узнаваемость бренда и его коммерческую оценку.

Примечательно, что владельцы NFT могут подать заявку на получение лицензии для участия в монетизации интеллектуальной собственности, получая долю дохода от совместных товаров и игрушек. Это эффективно соединяет цифровую собственность с реальной экономической ценностью.

2.4 Сильная поддержка со стороны инвесторов и стратегических партнеров


С 2024 года команда Pudgy Penguins привлекла 11 миллионов долларов инвестиций под руководством фонда Founders Fund при участии ведущих инвесторов, таких как Fenbushi Capital и 1kx. Это финансирование направлено на дальнейшую разработку Abstract Network и расширение экосистемы Cube Labs, подчеркивая коммерческую жизнеспособность проекта и его долгосрочный потенциал роста.

3. Что стоит за недавним ростом Pudgy Penguins?


3.1 Тренд на аватарки усиливает импульс сообщества


С июня 2025 года аватары Pudgy Penguins стали вирусным трендом в криптосообществе. К движению присоединились такие крупные игроки индустрии, как VanEck и OpenSea, обновив свои официальные профили в стиле Pudgy. Эта волна популярности, подкрепленная яркими моментами – например, появлением плюшевой игрушки Pudgy от VanEck на церемонии открытия торгов Nasdaq – значительно усилила узнаваемость бренда и ажиотаж в сообществе.

Такое межотраслевое взаимодействие – от традиционных финансов до цифровых сообществ – существенно повысило рыночную видимость Pudgy. Согласно данным NFTGo, объем торгов Pudgy Penguins NFT превысил 13,72 миллионов долларов в середине июля, продемонстрировав рост более чем на 110% за месяц. Одновременно с этим нативный токен экосистемы PENGU вырос более чем на 216% всего за 30 дней.

3.2 Предложение по ETF на PENGU привлекло внимание институциональных инвесторов


В июне 2025 года инвестиционная компания Canary Capital подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) инновационное предложение по запуску ETF, призванного стать первым гибридным криптоактивным фондом. Согласно заявке, структура фонда будет включать токены PENGU (в доле от 80 до 95%) и NFT Pudgy Penguins (от 5 до 15%). Этот шаг вызвал цепную реакцию как в традиционном финансовом секторе, так и в Web3-сообществе.

Предложение рассматривается как важная веха на пути к финансовой интеграции NFT и сигнализирует о пересмотре отношения мейнстрим-рынков к цифровым коллекционным активам. На фоне этого предложения усилился позитивный настрой инвесторов, что привело к росту как цены токена PENGU, так и минимальной цены NFT Pudgy Penguins, еще больше укрепив позиции проекта в институциональной повестке.

3.3 Слухи о покупке OpenSea подогрели интерес к рынку


В конце июля в соцсетях начали распространяться слухи о том, что проект Pudgy Penguins якобы приобретает NFT-маркетплейс OpenSea. 26 июля глава службы безопасности Pudgy по имени Beau прокомментировал эти сообщения: «Pudgy Penguins не покупали OpenSea… расслабьтесь», подчеркнув, что команда сосредоточена на партнерствах, а не на слияниях и поглощениях.

Хотя это заявление было быстро опровергнуто (руководитель службы безопасности Pudgy, Бо, даже опубликовал разъяснение в X), быстрое распространение слуха все же значительно повысило узнаваемость проекта и вызвало широкое обсуждение.


С инвестиционной точки зрения, даже несмотря на то, что слухи оказались ложными, они отразили высокий уровень доверия сообщества к потенциалу расширения Pudgy – еще раз подтвердив его статус одной из ведущих сил в мире NFT.

4. Может ли Pudgy Penguins стать культурным феноменом в мире NFT?


Pudgy Penguins – это больше, чем просто NFT-проект, он превращается в культурный феномен.

В эпоху, когда все может стать интеллектуальной собственностью (IP), Pudgy вносит редкое ощущение четкости в NFT-пространство благодаря своему очаровательному и душевному образу пингвинов, сильному сообществу, коммерческому успеху в реальном мире и продуманной технической дорожной карте. По мере того как рынок NFT демонстрирует признаки восстановления, история Pudgy Penguins, возможно, только начинается.

В будущем Pudgy может стать не просто аватаром – а брендом, игрой, миром или даже символом новой эры Web3. Время покажет.

Рекомендуем к прочтению:

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

