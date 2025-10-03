Что такое Peezy (PEEZY)

Созданный на Ethereum, Peezy – это все, чем хотел бы быть Pepe: крутой, уверенный и смелый. Хип-хоп лягушонок с непринужденным стилем и энергетикой главного героя.

Прогноз цены Peezy (USD)

Сколько будет стоить Peezy (PEEZY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Peezy (PEEZY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Peezy.

Проверьте прогноз цены Peezy!

Токеномика Peezy (PEEZY)

Понимание токеномики Peezy (PEEZY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PEEZY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Peezy Сколько стоит Peezy (PEEZY) на сегодня? Актуальная цена PEEZY в USD – 0,000002068 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена PEEZY в USD? $ 0,000002068 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена PEEZY в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Peezy? Рыночная капитализация PEEZY составляет $ 632,08K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение PEEZY? Циркулирующее предложение PEEZY составляет 305,65B USD . Какова была максимальная цена (ATH) PEEZY? PEEZY достиг максимальной цены (ATH) в 0,000017366930284222 USD . Какова была минимальная цена PEEZY за все время (ATL)? PEEZY достиг минимальной цены (ATL) в 0,000000008008476234 USD . Каков объем торгов PEEZY? Объем торгов за последние 24 часа для PEEZY составляет $ 107,37K USD . Вырастет ли PEEZY в цене в этом году? PEEZY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PEEZY для более подробного анализа.

