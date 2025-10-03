Текущая цена Peezy сегодня составляет 0.000002068 USD. Следите за обновлениями цены PEEZY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PEEZY прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Peezy сегодня составляет 0.000002068 USD. Следите за обновлениями цены PEEZY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PEEZY прямо сейчас на MEXC.

Логотип Peezy

Peezy Курс (PEEZY)

Текущая цена 1 PEEZY в USD:

$0,000002069
+1,77%1D
USD
График цены Peezy (PEEZY) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-05 08:13:51 (UTC+8)

Информация о ценах Peezy (PEEZY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,000001942
Мин 24Ч
$ 0,000002102
Макс 24Ч

$ 0,000001942
$ 0,000002102
$ 0,000017366930284222
$ 0,000000008008476234
+0,24%

+1,77%

-9,06%

-9,06%

Текущая цена Peezy (PEEZY) составляет $ 0,000002068. За последние 24 часа PEEZY торговался в диапазоне от $ 0,000001942 до $ 0,000002102, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена PEEZY за все время составляет $ 0,000017366930284222, а минимальная – $ 0,000000008008476234.

Что касается краткосрочной динамики, PEEZY изменился на +0,24% за последний час, на +1,77% за 24 часа и на -9,06% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Peezy (PEEZY)

No.2477

$ 632,08K
$ 107,37K
$ 869,99K
305,65B
420 690 000 000
359 709 061 786
72,65%

ETH

Текущая рыночная капитализация Peezy составляет $ 632,08K, при 24-часовом объеме торгов $ 107,37K. Циркулируещее обращение PEEZY составляет 305,65B, а общее предложение – 359709061786. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 869,99K.

История цен Peezy (PEEZY) в USD

Отслеживайте изменения цены Peezy за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00000003598+1,77%
30 дней$ -0,000000809-28,12%
60 дней$ -0,000002604-55,74%
90 дней$ -0,000003159-60,44%
Изменение цены Peezy сегодня

Сегодня для PEEZY зафиксировано изменение $ +0,00000003598 (+1,77%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Peezy за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,000000809 (-28,12%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Peezy за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то PEEZY изменился на $ -0,000002604 (-55,74%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Peezy за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,000003159 (-60,44%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Peezy (PEEZY)?

Просмотеть страницу истории цен Peezy.

Что такое Peezy (PEEZY)

Созданный на Ethereum, Peezy – это все, чем хотел бы быть Pepe: крутой, уверенный и смелый. Хип-хоп лягушонок с непринужденным стилем и энергетикой главного героя.

Peezy доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Peezy. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга PEEZY, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Peezy в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Peezy простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Peezy (USD)

Сколько будет стоить Peezy (PEEZY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Peezy (PEEZY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Peezy.

Проверьте прогноз цены Peezy!

Токеномика Peezy (PEEZY)

Понимание токеномики Peezy (PEEZY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PEEZY прямо сейчас!

Как купить Peezy (PEEZY)

Ищете как купить Peezy? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Peezy на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

PEEZY на местную валюту

1 Peezy (PEEZY) в VND
0,05441942
1 Peezy (PEEZY) в AUD
A$0,00000312268
1 Peezy (PEEZY) в GBP
0,00000153032
1 Peezy (PEEZY) в EUR
0,0000017578
1 Peezy (PEEZY) в USD
$0,000002068
1 Peezy (PEEZY) в MYR
RM0,0000086856
1 Peezy (PEEZY) в TRY
0,0000861322
1 Peezy (PEEZY) в JPY
¥0,000303996
1 Peezy (PEEZY) в ARS
ARS$0,002945866
1 Peezy (PEEZY) в RUB
0,00017001028
1 Peezy (PEEZY) в INR
0,00018349364
1 Peezy (PEEZY) в IDR
Rp0,03446665288
1 Peezy (PEEZY) в KRW
0,0029126746
1 Peezy (PEEZY) в PHP
0,0001197372
1 Peezy (PEEZY) в EGP
￡E.0,00009870564
1 Peezy (PEEZY) в BRL
R$0,00001102244
1 Peezy (PEEZY) в CAD
C$0,00000287452
1 Peezy (PEEZY) в BDT
0,0002515722
1 Peezy (PEEZY) в NGN
0,00302780016
1 Peezy (PEEZY) в COP
$0,0080466914
1 Peezy (PEEZY) в ZAR
R.0,00003561096
1 Peezy (PEEZY) в UAH
0,00008528432
1 Peezy (PEEZY) в TZS
T.Sh.0,005081076
1 Peezy (PEEZY) в VES
Bs0,000376376
1 Peezy (PEEZY) в CLP
$0,00199562
1 Peezy (PEEZY) в PKR
Rs0,00058170772
1 Peezy (PEEZY) в KZT
0,00113189912
1 Peezy (PEEZY) в THB
฿0,00006687912
1 Peezy (PEEZY) в TWD
NT$0,00006284652
1 Peezy (PEEZY) в AED
د.إ0,00000758956
1 Peezy (PEEZY) в CHF
Fr0,00000163372
1 Peezy (PEEZY) в HKD
HK$0,00001608904
1 Peezy (PEEZY) в AMD
֏0,00079233352
1 Peezy (PEEZY) в MAD
.د.م0,00001879812
1 Peezy (PEEZY) в MXN
$0,00003803052
1 Peezy (PEEZY) в SAR
ريال0,00000773432
1 Peezy (PEEZY) в ETB
Br0,00030004612
1 Peezy (PEEZY) в KES
KSh0,00026706152
1 Peezy (PEEZY) в JOD
د.أ0,000001466212
1 Peezy (PEEZY) в PLN
0,00000748616
1 Peezy (PEEZY) в RON
лв0,00000895444
1 Peezy (PEEZY) в SEK
kr0,00001937716
1 Peezy (PEEZY) в BGN
лв0,00000343288
1 Peezy (PEEZY) в HUF
Ft0,00068384624
1 Peezy (PEEZY) в CZK
0,00004272488
1 Peezy (PEEZY) в KWD
د.ك0,00000063074
1 Peezy (PEEZY) в ILS
0,0000068244
1 Peezy (PEEZY) в BOB
Bs0,0000142692
1 Peezy (PEEZY) в AZN
0,0000035156
1 Peezy (PEEZY) в TJS
SM0,00001925308
1 Peezy (PEEZY) в GEL
0,00000562496
1 Peezy (PEEZY) в AOA
Kz0,00189550812
1 Peezy (PEEZY) в BHD
.د.ب0,000000777568
1 Peezy (PEEZY) в BMD
$0,000002068
1 Peezy (PEEZY) в DKK
kr0,00001315248
1 Peezy (PEEZY) в HNL
L0,0000540782
1 Peezy (PEEZY) в MUR
0,00009370108
1 Peezy (PEEZY) в NAD
$0,00003563164
1 Peezy (PEEZY) в NOK
kr0,0000205766
1 Peezy (PEEZY) в NZD
$0,00000353628
1 Peezy (PEEZY) в PAB
B/.0,000002068
1 Peezy (PEEZY) в PGK
K0,000008789
1 Peezy (PEEZY) в QAR
ر.ق0,00000752752
1 Peezy (PEEZY) в RSD
дин.0,00020632436
1 Peezy (PEEZY) в UZS
soʻm0,02491565692
1 Peezy (PEEZY) в ALL
L0,00017038252
1 Peezy (PEEZY) в ANG
ƒ0,00000370172
1 Peezy (PEEZY) в AWG
ƒ0,0000037224
1 Peezy (PEEZY) в BBD
$0,000004136
1 Peezy (PEEZY) в BAM
KM0,00000343288
1 Peezy (PEEZY) в BIF
Fr0,006081988
1 Peezy (PEEZY) в BND
$0,00000264704
1 Peezy (PEEZY) в BSD
$0,000002068
1 Peezy (PEEZY) в JMD
$0,00033203808
1 Peezy (PEEZY) в KHR
0,00830521208
1 Peezy (PEEZY) в KMF
Fr0,000866492
1 Peezy (PEEZY) в LAK
0,04495652084
1 Peezy (PEEZY) в LKR
Rs0,00062532184
1 Peezy (PEEZY) в MDL
L0,00003461832
1 Peezy (PEEZY) в MGA
Ar0,00923213104
1 Peezy (PEEZY) в MOP
P0,00001656468
1 Peezy (PEEZY) в MVR
0,0000316404
1 Peezy (PEEZY) в MWK
MK0,00359027548
1 Peezy (PEEZY) в MZN
MT0,0001321452
1 Peezy (PEEZY) в NPR
Rs0,0002940696
1 Peezy (PEEZY) в PYG
0,014562856
1 Peezy (PEEZY) в RWF
Fr0,002992396
1 Peezy (PEEZY) в SBD
$0,00001704032
1 Peezy (PEEZY) в SCR
0,00003023416
1 Peezy (PEEZY) в SRD
$0,0000787908
1 Peezy (PEEZY) в SVC
$0,00001807432
1 Peezy (PEEZY) в SZL
L0,00003561096
1 Peezy (PEEZY) в TMT
m0,000007238
1 Peezy (PEEZY) в TND
د.ت0,000006022016
1 Peezy (PEEZY) в TTD
$0,00001400036
1 Peezy (PEEZY) в UGX
Sh0,00715528
1 Peezy (PEEZY) в XAF
Fr0,001153944
1 Peezy (PEEZY) в XCD
$0,0000055836
1 Peezy (PEEZY) в XOF
Fr0,001153944
1 Peezy (PEEZY) в XPF
Fr0,000208868
1 Peezy (PEEZY) в BWP
P0,00002746304
1 Peezy (PEEZY) в BZD
$0,00000415668
1 Peezy (PEEZY) в CVE
$0,00019420588
1 Peezy (PEEZY) в DJF
Fr0,000368104
1 Peezy (PEEZY) в DOP
$0,0001294568
1 Peezy (PEEZY) в DZD
د.ج0,00026776464
1 Peezy (PEEZY) в FJD
$0,000004653
1 Peezy (PEEZY) в GNF
Fr0,01798126
1 Peezy (PEEZY) в GTQ
Q0,00001584088
1 Peezy (PEEZY) в GYD
$0,00043243948
1 Peezy (PEEZY) в ISK
kr0,00024816

Источники Peezy

Для более глубокого понимания Peezy рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Peezy
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Peezy

Сколько стоит Peezy (PEEZY) на сегодня?
Актуальная цена PEEZY в USD – 0,000002068 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена PEEZY в USD?
Текущая цена PEEZY в USD составляет $ 0,000002068. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Peezy?
Рыночная капитализация PEEZY составляет $ 632,08K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение PEEZY?
Циркулирующее предложение PEEZY составляет 305,65B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) PEEZY?
PEEZY достиг максимальной цены (ATH) в 0,000017366930284222 USD.
Какова была минимальная цена PEEZY за все время (ATL)?
PEEZY достиг минимальной цены (ATL) в 0,000000008008476234 USD.
Каков объем торгов PEEZY?
Объем торгов за последние 24 часа для PEEZY составляет $ 107,37K USD.
Вырастет ли PEEZY в цене в этом году?
PEEZY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PEEZY для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-05 08:13:51 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Peezy (PEEZY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-04 13:39:16Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF Ethereum в США зафиксировал чистый приток в размере 233,5 миллиона долларов
10-04 11:26:38Новости отрасли
Эмиссия USDC превышает 75 миллиардов, доля рынка достигает 24,9%
10-03 10:20:00Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют возвращается выше 4,2 триллиона долларов, с 24-часовым увеличением на 2,3%
10-03 05:17:00Новости отрасли
Биткоин впервые с середины августа преодолевает отметку в 120 000$
10-01 14:11:00Новости отрасли
Вчера, спотовые ETF Ethereum в США зафиксировали чистый приток в размере 127,5 миллиона долларов, в то время как спотовые ETF Bitcoin зарегистрировали чистый приток в размере 430 миллионов долларов
09-30 18:14:00Новости отрасли
Текущие ставки финансирования на основных централизованных и децентрализованных биржах указывают на нейтральное состояние рынка с небольшим медвежьим уклоном

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор PEEZY в USD

Сумма

PEEZY
PEEZY
USD
USD

1 PEEZY = 0,000002068 USD

