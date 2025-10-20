Текущая цена Ozone metaverse сегодня составляет 0.00007355 USD. Следите за обновлениями цены OZONAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены OZONAI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Ozone metaverse сегодня составляет 0.00007355 USD. Следите за обновлениями цены OZONAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены OZONAI прямо сейчас на MEXC.

Логотип Ozone metaverse

Ozone metaverse Курс (OZONAI)

Текущая цена 1 OZONAI в USD:

+3,03%1D
USD
График цены Ozone metaverse (OZONAI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:51:34 (UTC+8)

Информация о ценах Ozone metaverse (OZONAI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Мин 24Ч
Макс 24Ч

+0,19%

+3,03%

-10,60%

-10,60%

Текущая цена Ozone metaverse (OZONAI) составляет $ 0,00007355. За последние 24 часа OZONAI торговался в диапазоне от $ 0,00006594 до $ 0,00007649, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена OZONAI за все время составляет $ 0,03447626727041513, а минимальная – $ 0,000030714406696367.

Что касается краткосрочной динамики, OZONAI изменился на +0,19% за последний час, на +3,03% за 24 часа и на -10,60% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Ozone metaverse (OZONAI)

No.7027

0,00%

BSC

Текущая рыночная капитализация Ozone metaverse составляет $ 0,00, при 24-часовом объеме торгов $ 51,35K. Циркулируещее обращение OZONAI составляет 0,00, а общее предложение – 801810225.66. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 147,10K.

История цен Ozone metaverse (OZONAI) в USD

Отслеживайте изменения цены Ozone metaverse за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,0000021645+3,03%
30 дней$ -0,00000547-6,93%
60 дней$ -0,0000171-18,87%
90 дней$ -0,00015607-67,97%
Изменение цены Ozone metaverse сегодня

Сегодня для OZONAI зафиксировано изменение $ +0,0000021645 (+3,03%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Ozone metaverse за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,00000547 (-6,93%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Ozone metaverse за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то OZONAI изменился на $ -0,0000171 (-18,87%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Ozone metaverse за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,00015607 (-67,97%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Ozone metaverse (OZONAI)?

Просмотеть страницу истории цен Ozone metaverse.

Что такое Ozone metaverse (OZONAI)

Ozone - это универсальное решение для предприятий, цифровых медиакомпаний, брендов и государственных структур, позволяющее эффективно и результативно реализовывать стратегии metaverse. Платформа обеспечивает функциональную совместимость, масштабируемость и монетизацию решений на базе web2 и web3.

Ozone metaverse доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Ozone metaverse. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга OZONAI, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Ozone metaverse в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Ozone metaverse простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Ozone metaverse (USD)

Сколько будет стоить Ozone metaverse (OZONAI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Ozone metaverse (OZONAI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Ozone metaverse.

Проверьте прогноз цены Ozone metaverse!

Токеномика Ozone metaverse (OZONAI)

Понимание токеномики Ozone metaverse (OZONAI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена OZONAI прямо сейчас!

Как купить Ozone metaverse (OZONAI)

Ищете как купить Ozone metaverse? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Ozone metaverse на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

OZONAI на местную валюту

Источники Ozone metaverse

Для более глубокого понимания Ozone metaverse рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Ozone metaverse
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Ozone metaverse

Сколько стоит Ozone metaverse (OZONAI) на сегодня?
Актуальная цена OZONAI в USD – 0,00007355 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена OZONAI в USD?
Текущая цена OZONAI в USD составляет $ 0,00007355. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Ozone metaverse?
Рыночная капитализация OZONAI составляет $ 0,00 USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение OZONAI?
Циркулирующее предложение OZONAI составляет 0,00 USD.
Какова была максимальная цена (ATH) OZONAI?
OZONAI достиг максимальной цены (ATH) в 0,03447626727041513 USD.
Какова была минимальная цена OZONAI за все время (ATL)?
OZONAI достиг минимальной цены (ATL) в 0,000030714406696367 USD.
Каков объем торгов OZONAI?
Объем торгов за последние 24 часа для OZONAI составляет $ 51,35K USD.
Вырастет ли OZONAI в цене в этом году?
OZONAI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены OZONAI для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 16:51:34 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Ozone metaverse (OZONAI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

