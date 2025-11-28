Токеномика Ozone metaverse (OZONAI)

Токеномика Ozone metaverse (OZONAI)

Откройте для себя ключевую информацию о Ozone metaverse (OZONAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:25:49 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Ozone metaverse (OZONAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ozone metaverse (OZONAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 801,81M
$ 801,81M$ 801,81M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 167,72K
$ 167,72K$ 167,72K
Исторический максимум:
$ 0,0164658
$ 0,0164658$ 0,0164658
Исторический минимум:
$ 0,000030714406696367
$ 0,000030714406696367$ 0,000030714406696367
Текущая цена:
$ 0,00008386
$ 0,00008386$ 0,00008386

Информация о Ozone metaverse (OZONAI)

Ozone - это универсальное решение для предприятий, цифровых медиакомпаний, брендов и государственных структур, позволяющее эффективно и результативно реализовывать стратегии metaverse. Платформа обеспечивает функциональную совместимость, масштабируемость и монетизацию решений на базе web2 и web3.

Официальный сайт:
https://ozonemetaverse.io
Whitepaper:
https://ozone-metaverse.gitbook.io/ozone-metaverse/the-ultimate-metaverse-platform/ozone-the-possibility-engine
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xbf8bab33600d5bca18e4464e34c2a8d532031f5c

Токеномика Ozone metaverse (OZONAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Ozone metaverse (OZONAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов OZONAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов OZONAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OZONAI, изучите текущую цену OZONAI!

Как купить OZONAI

Заинтересованы в добавлении Ozone metaverse (OZONAI) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки OZONAI, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Ozone metaverse (OZONAI)

Анализ истории цены OZONAI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены OZONAI

Хотите узнать, куда может двигаться OZONAI? Наша страница прогноза цены OZONAI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»