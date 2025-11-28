Что такое OZONAI

Токеномика и анализ цен Ozone metaverse (OZONAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ozone metaverse (OZONAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 801,81M $ 801,81M $ 801,81M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 167,72K $ 167,72K $ 167,72K Исторический максимум: $ 0,0164658 $ 0,0164658 $ 0,0164658 Исторический минимум: $ 0,000030714406696367 $ 0,000030714406696367 $ 0,000030714406696367 Текущая цена: $ 0,00008386 $ 0,00008386 $ 0,00008386 Узнайте больше о цене Ozone metaverse (OZONAI) Купить OZONAI сейчас!

Информация о Ozone metaverse (OZONAI) Ozone - это универсальное решение для предприятий, цифровых медиакомпаний, брендов и государственных структур, позволяющее эффективно и результативно реализовывать стратегии metaverse. Платформа обеспечивает функциональную совместимость, масштабируемость и монетизацию решений на базе web2 и web3. Официальный сайт: https://ozonemetaverse.io Whitepaper: https://ozone-metaverse.gitbook.io/ozone-metaverse/the-ultimate-metaverse-platform/ozone-the-possibility-engine Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xbf8bab33600d5bca18e4464e34c2a8d532031f5c

Токеномика Ozone metaverse (OZONAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ozone metaverse (OZONAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OZONAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OZONAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OZONAI, изучите текущую цену OZONAI!

Как купить OZONAI Заинтересованы в добавлении Ozone metaverse (OZONAI) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки OZONAI, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить OZONAI на MEXC прямо сейчас! История цены Ozone metaverse (OZONAI) Анализ истории цены OZONAI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены OZONAI прямо сейчас! Прогноз цены OZONAI Хотите узнать, куда может двигаться OZONAI? Наша страница прогноза цены OZONAI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена OZONAI прямо сейчас!

