Токеномика Overlay Protocol (OVL)

Откройте для себя ключевую информацию о Overlay Protocol (OVL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:44:00 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Overlay Protocol (OVL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Overlay Protocol (OVL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 501,25K
$ 501,25K
Общее предложение:
$ 88,87M
$ 88,87M
Оборотное предложение:
$ 10,91M
$ 10,91M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,59M
$ 4,59M
Исторический максимум:
$ 0,44
$ 0,44
Исторический минимум:
$ 0,10678946055291266
$ 0,10678946055291266
Текущая цена:
$ 0,04593
$ 0,04593

Информация о Overlay Protocol (OVL)

Overlay создает первый децентрализованный протокол деривативов на основе данных. Это делает возможной торговлю реальными метриками – от сжигания ETH до статистики Twitch, скинов CS2, температуры и даже трендов в индустрии для взрослых – полностью в блокчейне и без контрагентов. Overlay использует динамическую модель выпуска/сжигания токенов, построенную вокруг $OVL, чтобы обеспечить сделки без контрагентов, устраняя традиционные ограничения двусторонней ликвидности, которые ранее были необходимы для подобных продуктов. Такая модель решает проблему ликвидности для нишевых активов и экзотических рынков.

Официальный сайт:
https://overlay.market/#/
Whitepaper:
https://redrct.overlay.market/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x1F34c87ded863Fe3A3Cd76FAc8adA9608137C8c3

Токеномика Overlay Protocol (OVL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Overlay Protocol (OVL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов OVL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов OVL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OVL, изучите текущую цену OVL!

