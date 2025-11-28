Overlay создает первый децентрализованный протокол деривативов на основе данных. Это делает возможной торговлю реальными метриками – от сжигания ETH до статистики Twitch, скинов CS2, температуры и даже трендов в индустрии для взрослых – полностью в блокчейне и без контрагентов. Overlay использует динамическую модель выпуска/сжигания токенов, построенную вокруг $OVL, чтобы обеспечить сделки без контрагентов, устраняя традиционные ограничения двусторонней ликвидности, которые ранее были необходимы для подобных продуктов. Такая модель решает проблему ликвидности для нишевых активов и экзотических рынков.